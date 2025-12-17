Строительство двух водохранилищ в Туркестанской области близится к завершению

Водохранилище «Байдибек-ата» объемом 68 млн м³ строится в Байдибекском районе Туркестанской области, на участке площадью 860 га в месте слияния рек Балабоген и Улькен-Боген. Длина плотины водохранилища — 1,75 км, высота — 26 м.

Объект будет собирать паводковую воду, а во время вегетационного периода — эффективно направлять дополнительные объемы воды в Богенское водохранилище. К настоящему времени работы по проекту выполнены на 75%.

Для регулирования подачи воды из водохранилища «Байдибек-ата» в Богенское водохранилище строится канал «Саркырама». Объект протяженностью 21,7 км сможет пропускать до 12 м³ воды в секунду, а также обеспечивать поливной водой 2,5 тыс. га орошаемых земель. На сегодня полностью выполнены работы на участке протяженностью около 21 км.

Водохранилище «Каракуыс» объемом 1,2 млн м³ строится в Толебийском районе Туркестанской области. На сегодня строительно-монтажные работы завершены на 90%. Объект позволит обеспечить поливной водой 500 га орошаемых площадей.