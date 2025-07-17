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    17:28, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Строительство АЭС в Казахстане: управление компанией КАЭС передано Агентству по атомной энергии

    В Агентстве РК по атомной энергии прокомментировали передачу товарищества «Казахстанские атомные электрические станции» (ТОО «КАЭС») в его прямое управление, передает корреспондент Kazinform.

    аэс
    Фото: pixabay

    Сообщается, что согласно указу Президента РК от 28 апреля 2025 года №861, ТОО «КАЭС» отнесено к числу подведомственных организаций Агентства по атомной энергии.

    На данный момент 100% долей участия в уставном капитале компании формально принадлежат АО «Самрук-Қазына». Однако, как сообщили в Агентстве, для оперативного запуска деятельности товарищества и ускорения реализации проекта по строительству атомной электростанции заключен договор доверительного управления с Агентством.

    Агентству переданы права управления долей участия в ТОО «КАЭС», включая принятие решений стратегического и операционного характера.

    В то же время продолжается подготовка к передаче доли участия в республиканскую собственность с последующим закреплением за Агентством прав владения и пользования.

    Ранее мы писали о том, какую долю из $14 млрд на строительство первой АЭС освоят казахстанские компании.

    Напомним, Казахстан готовит кадры для первой АЭС.

    Теги:
    АЭС Атомная энергетика
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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