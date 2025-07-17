Строительство АЭС в Казахстане: управление компанией КАЭС передано Агентству по атомной энергии

Сообщается, что согласно указу Президента РК от 28 апреля 2025 года №861, ТОО «КАЭС» отнесено к числу подведомственных организаций Агентства по атомной энергии.

На данный момент 100% долей участия в уставном капитале компании формально принадлежат АО «Самрук-Қазына». Однако, как сообщили в Агентстве, для оперативного запуска деятельности товарищества и ускорения реализации проекта по строительству атомной электростанции заключен договор доверительного управления с Агентством.

Агентству переданы права управления долей участия в ТОО «КАЭС», включая принятие решений стратегического и операционного характера.

В то же время продолжается подготовка к передаче доли участия в республиканскую собственность с последующим закреплением за Агентством прав владения и пользования.

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