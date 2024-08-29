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    13:10, 29 Август 2024 | GMT +6

    Строительство АЭС станет новым прорывом в нашей стране - руководитель «Казатомпроф»

    АЭС
    Фото: Pixabay

    Для работы на АЭС надо обучать наших казахстанских специалистов. Об этом заявил руководитель отраслевого профсоюза работников атомной промышленности «Казатомпроф» Касымжан Мадиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - У нас в Казахстане давно работает Ульбинский металлургический завод, который изготавливает компоненты ядерного топлива, это порошок и таблетки. На Ульбинском металлургическом предприятии построен завод по изготовлению ядерного топлива. В целом у нас такой опыт есть. Есть специалисты, которые уже знают - как производить тепло, тепловыделяющие сборки. УМЗ уже 75 лет, из них 60 лет они производят ядерное топливо, - сказал Касымжан Мадиев на брифинге в Федерации профсоюзов РК.

    Он также сообщил, что вчера было проведено совещание с участием председателей профсоюзных организаций предприятий атомной отрасли, на котором затрагивался вопрос строительства АЭС.

    - В принципе все участники понимают важность атомной электростанции и они поддерживают эту идею. И, если она возобновится, то для Казахстана это будет большой плюс. Мы все прекрасно знаем, что сегодня энергии в Казахстане недостаточно, наши мощности уже не могут покрывать все потребности. Для работы на АЭС надо обучать наших казахстанских специалистов. Мы поддерживаем строительство АЭС в Казахстане. Я думаю, это будет новый прорыв в нашей стране! - заявил Касымжан Мадиев.

    Ранее сообщалось, что Федерация профсоюзов РК выступила за строительство АЭС.

    Теги:
    Энергетика АЭС Строительство Общество Референдум Атомная энергетика
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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