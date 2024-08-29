Строительство АЭС станет новым прорывом в нашей стране - руководитель «Казатомпроф»

Для работы на АЭС надо обучать наших казахстанских специалистов. Об этом заявил руководитель отраслевого профсоюза работников атомной промышленности «Казатомпроф» Касымжан Мадиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

- У нас в Казахстане давно работает Ульбинский металлургический завод, который изготавливает компоненты ядерного топлива, это порошок и таблетки. На Ульбинском металлургическом предприятии построен завод по изготовлению ядерного топлива. В целом у нас такой опыт есть. Есть специалисты, которые уже знают - как производить тепло, тепловыделяющие сборки. УМЗ уже 75 лет, из них 60 лет они производят ядерное топливо, - сказал Касымжан Мадиев на брифинге в Федерации профсоюзов РК.

Он также сообщил, что вчера было проведено совещание с участием председателей профсоюзных организаций предприятий атомной отрасли, на котором затрагивался вопрос строительства АЭС.

- В принципе все участники понимают важность атомной электростанции и они поддерживают эту идею. И, если она возобновится, то для Казахстана это будет большой плюс. Мы все прекрасно знаем, что сегодня энергии в Казахстане недостаточно, наши мощности уже не могут покрывать все потребности. Для работы на АЭС надо обучать наших казахстанских специалистов. Мы поддерживаем строительство АЭС в Казахстане. Я думаю, это будет новый прорыв в нашей стране! - заявил Касымжан Мадиев.

Ранее сообщалось, что Федерация профсоюзов РК выступила за строительство АЭС.