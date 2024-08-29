Федерация профсоюзов РК выступила за строительство АЭС

Федерация профсоюзов РК выступила с обращением по вопросу строительства АЭС и призвала граждан поддержать данный вопрос, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Наша организация является крупнейшим объединением профессиональных союзов страны, членами которой является два миллиона граждан. Мы люди труда, которые знают, как работает производство, развивается экономика и какое значение имеет доступная энергия. Этой осенью нам предстоит сделать важный выбор – проголосовать на референдуме по строительству АЭС. Мы призываем поддержать данную инициативу, - отмечено в тексте обращения.

Во-первых, как отметили в Федерации, наши предприятия нуждаются в постоянной, стабильной и дешевой электроэнергии. Только так промышленность будет расти и обеспечивать нас достойной работой. Без доступной энергии нет эффективности, а значит, нет доходов компаний и достатка у трудовых коллективов.

Во-вторых, Федерация продвигает идею экологичности и необходимости снижения вредных выбросов в атмосферу. Это напрямую влияет на здоровье работников. Согласно данным Международной организации труда, порядка миллиона людей по всему миру ежегодно погибает от загрязнения воздуха на производстве. Возведение энергостанции нового поколения, практически без выбросов и отходов – это первый и ключевой шаг на пути к экологически чистым и высокотехнологичным предприятиям.

В-третьих, появление АЭС создаст тысячи качественных рабочих мест с высокой зарплатой и надежными социальными гарантиями. Речь идет не только о многолетнем процессе строительства, но и о новых предприятиях, которые откроются благодаря удешевлению тарифов.

- Станция станет точкой притяжения высокопрофессиональных специалистов, прорывных знаний и реальных возможностей для развития. В целом, решение о строительстве АЭС – это прагматичный шаг. Наша страна является крупнейшим на планете производителем урана, тысячи казахстанцев задействованы в этой индустрии. Нам давно пора реализовать весь свой урановый потенциал и завершить производственный цикл созданием собственного энергетического хаба. Мы верим в потенциал и надёжность проекта. Современные технологии ушли очень далеко, они обеспечивают защиту каждой системы на станции и фактически исключают человеческий фактор. Ценой нашего своевременного решения станут подъем в электропроизводстве, промышленности, сельском хозяйстве, а также обеспечение энергетической независимости Казахстана. Благодаря развитию атомной отрасли мы больше никогда не будем зависеть от других стран и колебаний на энергоносители. Поэтому мы призываем трудовые коллективы поддержать инициативу о строительстве АЭС в Казахстане и проявить свою гражданскую волю, - заявили в Федерации.

Ранее сообщалось, что Правительство РК утвердило проект постановления о проведении референдума по АЭС.