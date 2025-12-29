РУ
    17:30, 29 Декабрь 2025 | GMT +5

    Строительство 141 школы нового формата завершили в Казахстане в 2025 году

    Первый вице-министр просвещения Майра Мельдебекова отчиталась о работе, проводимой для сокращения аварийных и переполненных школ в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    школа в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В рамках проекта «Келешек мектептері», который реализуется по поручению Президента, в республике ввели 141 учебное заведение нового формата.

    — В рамках поручения в разных уголках страны строятся 217 школ нового формата на 460,4 тысячи мест. Благодаря этому проекту решены вопросы 69 трехсменных, 22 аварийных школ и дефицита мест в более чем 100 школах. В целом в 2025 году завершено строительство 141 школы на 214 тысяч ученических мест, — отметила Мельдебекова на итоговой пресс-конференции ведомства.

    Ранее сообщалось, что в Астане не осталось школ с трехсменным обучением. 

    Адия Абубакир
