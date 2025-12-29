Строительство 141 школы нового формата завершили в Казахстане в 2025 году

В рамках проекта «Келешек мектептері», который реализуется по поручению Президента, в республике ввели 141 учебное заведение нового формата.

— В рамках поручения в разных уголках страны строятся 217 школ нового формата на 460,4 тысячи мест. Благодаря этому проекту решены вопросы 69 трехсменных, 22 аварийных школ и дефицита мест в более чем 100 школах. В целом в 2025 году завершено строительство 141 школы на 214 тысяч ученических мест, — отметила Мельдебекова на итоговой пресс-конференции ведомства.

Ранее сообщалось, что в Астане не осталось школ с трехсменным обучением.