Строительство 121 спортобъекта запланировано в 2026 в Казахстане

В частности, в микрорайоне Улы Дала города Тараз будет введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс. Также в Кызылорде планируется открытие спортивного комплекса «Кызылорда Арена», а в Жанаозене — физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 мест.

Кроме того, в Астане ожидается завершение строительства стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова. Срок ввода объекта в эксплуатацию — первый квартал 2026 года. В Алматы работы по реконструкции ледового катка «Медеу» ведутся в соответствии с утвержденным планом.

Реализация данных проектов направлена на создание благоприятных условий для занятий массовым спортом и придание импульса развитию профессионального спорта, отметили в ведомстве.

Отметим, что в 2025 году в стране было введено в эксплуатацию 147 спортивных объектов. Более 100 из них расположены в сельской местности, около 40 — в городах. Среди крупных проектов — открытие гребного канала в Туркестане и стадиона «Кайсар Арена» в Кызылорде.

Ранее сообщалось, что 14 футбольных стадионов планируют построить в Казахстане.