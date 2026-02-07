РУ
    20:43, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Строительство 121 спортобъекта запланировано в 2026 в Казахстане

    В текущем году в Казахстане планируется ввести в эксплуатацию 121 спортивный объект, передает Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

    строительства нового стадиона в Кызылорде
    Фото: Мажилис

    В частности, в микрорайоне Улы Дала города Тараз будет введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс. Также в Кызылорде планируется открытие спортивного комплекса «Кызылорда Арена», а в Жанаозене — физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 мест.

    Кроме того, в Астане ожидается завершение строительства стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова. Срок ввода объекта в эксплуатацию — первый квартал 2026 года. В Алматы работы по реконструкции ледового катка «Медеу» ведутся в соответствии с утвержденным планом.

    Реализация данных проектов направлена на создание благоприятных условий для занятий массовым спортом и придание импульса развитию профессионального спорта, отметили в ведомстве.

    Отметим, что в 2025 году в стране было введено в эксплуатацию 147 спортивных объектов. Более 100 из них расположены в сельской местности, около 40 — в городах. Среди крупных проектов — открытие гребного канала в Туркестане и стадиона «Кайсар Арена» в Кызылорде.

    Ранее сообщалось, что 14 футбольных стадионов планируют построить в Казахстане. 

