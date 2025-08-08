Строительная отрасль Казахстана: рекорды, цифровизация и поддержка отечественных производителей

Строительная отрасль играет ключевую роль в социально-экономическом развитии страны, формируя не только инфраструктурный облик регионов, но и качество жизни миллионов граждан. Усилиями архитекторов, инженеров, прорабов, машинистов, каменщиков и десятков других специалистов ежегодно строятся миллионы квадратных метров жилья, социальные объекты, транспортная и инженерная инфраструктура, развиваются новые микрорайоны, создается комфортная, современная и безопасная среда, а также реализуются масштабные госпрограммы.

Количество строящегося жилья ежегодно растет

Сегодня доля строительной отрасли в экономике страны составляет 6% от ВВП. Одним из ключевых направлений строительной отрасли остается жилищное строительство, которое демонстрирует уверенный рост на протяжении последних шести лет. Казахстан наращивает темпы строительства ежегодно, в том числе за счет активного участия частных застройщиков и стимулирующих госпрограмм.

По данным Министерства промышленности и строительства РК, с 2019 по 2024 годы в эксплуатацию введено 97,9 млн квадратных метров жилья. Из них 39,3 млн квадратных метров пришлось на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), а 58,6 млн – на многоквартирные жилые комплексы (МЖК).

В 2024 году индекс физического объема строительно-монтажных работ составил 9 трлн тенге или 115,3 %. В отрасли функционируют более 53 тыс. предприятий, в том числе более 2,9 тыс. производств по выпуску стройматериалов. В 2024 году введено в эксплуатацию 19,1 млн квадратных метров жилья, достигнут рекордный показатель. Построено 173,9 тыс. жилых объектов, в том числе более 38,9 тыс. индивидуальных жилых домов.

За первое полугодие 2025 года объем строительных работ достиг 3,31 трлн тенге, что на 18,4 % больше, чем в предыдущем году. Введено в эксплуатацию более 11 млн квадратных метров новых объектов, в том числе 7,9 млн квадратных метров жилья, 111 школ, 17 детских садов, 31 объект здравоохранения. Всего в строительном секторе занято более миллиона человек. Продолжаются масштабные программы по строительству жилья. В 2025 году планируется построить 19,2 млн квадратных метров жилья. На высоком уровне остается инвестиционная активность в секторе. За шесть лет в жилищное строительство направлено 15,4 трлн тенге. Также за первые шесть месяцев 2025 года инвестиции составили 1,5 трлн тенге.

Поддержка семей с низким доходом: более 77 тыс. арендных квартир за шесть лет

Важнейшим направлением государственной политики в жилищной сфере остается поддержка семей с низким доходом. В рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2029 года реализуются меры по строительству арендного жилья, субсидированию ипотеки и обеспечению земель инженерной инфраструктурой. С 2019 по 2024 годы построено и приобретено 77,3 тыс. арендных квартир, из которых более 21 тыс. – в 2024 году. В первой половине 2025 года фонд арендного жилья пополнился еще на 515 квартир.

Продолжается выдача льготных ипотечных займов через «Отбасы банк». За шесть лет было выдано 22 022 займа под 2% и 58 450 – под 5%. Только в первой половине 2025 года выдано 3 138 займов. С 2024 года запущена новая жилищная программа «Наурыз», в рамках которой в текущем году планируется выдать 12 тыс. займов на сумму 290 млрд тенге. Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры для ИЖС. С 2019 по 2024 годы инженерно-коммуникационной инфраструктурой обеспечено 183,5 тыс. земельных участков под ИЖС.

Модернизация жилищного фонда и решение проблемы долгостроев

Продолжается модернизация жилищного фонда: проводится капитальный ремонт зданий, в том числе по повышению энергоэффективности, осуществляется замена инженерных сетей и лифтов, обновление фасадов и кровли. Эти меры направлены на продление срока службы жилых домов и обеспечение комфортных условий проживания.

В рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023–2029 годы в регионах проводится капитальный ремонт общего имущества объектов кондоминиума. Работы осуществляются на возвратной основе и охватывают фасады, кровлю и другие элементы зданий.

Для поддержки этих мероприятий регионам предоставляются бюджетные кредиты из республиканского бюджета под 0,1% годовых сроком на семь лет. В 2024 году на эти цели выделено 13,8 млрд тенге, что позволило провести капитальный ремонт в 233 многоквартирных жилых домах.

Предоставление доступных бюджетных кредитов позволило не только повысить качество жилья, но и сохранить существующий жилищный фонд. Обновление инженерной и внешней инфраструктуры способствует созданию более безопасной и современной городской среды.

Особое внимание уделяется решению вопроса с долгостроями, который в течение многих лет оставался актуальным, особенно в столице. С 2019 года в Астане завершено строительство 150 проблемных жилых домов, в результате чего были решены жилищные вопросы порядка 15,6 тыс. дольщиков. Общий объем финансирования по всем источникам составил 214,6 млрд тенге.

Государство принимает комплексные меры по защите прав участников долевого строительства. При этом застройщики несут полную ответственность за соблюдение законодательства, включая архитектурные и градостроительные нормы. Нарушения – такие как незаконное строительство, отсутствие утвержденной проектной документации, а также неправомерное привлечение средств дольщиков – влекут за собой административную ответственность вплоть до сноса незаконно возведенных объектов.

Цифровизация и новая нормативная база

Одним из приоритетов развития отрасли является внедрение цифровых решений. Министерство промышленности и строительства реализует комплексные меры по автоматизации всех этапов — от проектирования до ввода объектов в эксплуатацию, с акцентом на повышение прозрачности, контроля и эффективности.

Важным нововведением стал введенный в градостроительном кадастре уникальный номер объекта, аналогичный ИИН, который позволяет отслеживать весь жизненный цикл строительства в цифровом формате. Это обеспечивает сквозную проверку документов на соответствие целевому назначению на каждом этапе.

Оцифровано 93% населенных пунктов до уровня районных центров, завершена масштабная инвентаризация инженерных коммуникаций. В цифровой формат переведены 85 из 89 генеральных планов городов (96%) и 618 из 724 схем детальной планировки (83,7%). Кроме того, акиматы обеспечены генеральными планами на 100% и планами детальной планировки территорий – 96,1%.

Автоматизированы процессы предоставления исходно-разрешительных документов, согласования эскизных проектов, выдачи технических условий и экспертизы проектной документации. С 2024 года на портале EPSD действует единая экспертиза, основанная на данных градостроительного кадастра.

Разработан государственный банк информационных моделей» (ГБИМ) – информационная система, охватывающая стадии проектирования и экспертизы, которая проходит тестирование и проверку на информационную безопасность во втором полугодии 2025 года. Также ведется внедрение механизма планового инспектирования, при котором заказчики добровольно соглашаются на проверки по утвержденному графику.

В рамках системы E-Qurylys автоматизирована работа всех участников стройки: заказчиков, подрядчиков, технического и авторского надзора. В Астане реализуется пилотный проект по цифровой приемке объектов — от подписания акта до ввода в эксплуатацию.

Усилен контроль за соблюдением норм на стройплощадках: внедрен реестр разрешений, система отслеживания трудовых ресурсов в реальном времени и механизм оперативного реагирования, позволяющий приостанавливать работы при выявлении нарушений.

Для борьбы с необоснованным завышением стоимости строительства внедрен онлайн-калькулятор, индексы затрат и прейскурант сметных цен. С октября 2024 года экономический эффект от строительной экспертизы составил 3,4 трлн тенге, из них 2,4 трлн – за первые пять месяцев 2025 года.

Особое внимание уделено защите прав участников долевого строительства и противодействию теневым схемам. Все реформы и цифровые решения систематизированы в новом Строительном кодексе, который отражает современные подходы к регулированию строительной отрасли и направлен на формирование безопасной, устойчивой и современной городской среды.

Обеспечение населения водоснабжением

Одним из ключевых направлений государственной политики в Казахстане остается обеспечение казахстанцев качественной питьевой водой. Эта задача требует комплексного подхода, включающего развитие инфраструктуры, рациональное использование водных ресурсов, совершенствование законодательства и повышение осведомленности населения. Особое внимание при этом уделяется обеспечению питьевой водой всех населенных пунктов страны, как городских, так и сельских.

Согласно поручению Главы государства, до конца 2025 года необходимо обеспечить 100% доступ населения к услугам водоснабжения. Это амбициозная, но крайне важная задача, от выполнения которой зависит качество жизни граждан, здоровье населения и устойчивость сельских территорий.

Для реализации этой цели был разработан поэтапный план действий, охватывающий все населенные пункты республики. Работа по его выполнению уже приносит заметные результаты.

На сегодня в городах обеспеченность услугами водоснабжения возросла с 97,2% в 2019 году до 99,3%. В сельской местности этот показатель увеличился с 86,4% до 97,5% за тот же период.

Из 90 городов страны 73 обеспечены водоснабжением на 100%. Оставшиеся 17 городов планируется подключить к качественным системам питьевого водоснабжения в 2025 году.

Среди 6 148 сельских населенных пунктов услуги водоснабжения доступны в 5 679 селах. До конца 2025 года необходимо обеспечить водоснабжением оставшиеся 469 сел.

Для достижения полной обеспеченности применяются различные инфраструктурные решения. В 245 населенных пунктах будут реализованы проекты по строительству централизованных систем водоснабжения. В еще 224 селах планируется установка комплексных блок-модулей, позволяющих эффективно организовать подачу питьевой воды при ограниченной инфраструктуре.

Эти меры направлены не только на техническое подключение, но и на устойчивость, надежность и санитарную безопасность водоснабжения в долгосрочной перспективе.

Решение проблемы водоснабжения – это не просто вопрос строительства объектов, а стратегическая задача по обеспечению устойчивого развития регионов и повышения качества жизни граждан.

Развитие системы канализационно-очистных сооружений

Развивается также система канализационно-очистных сооружений (КОС) – их строительство и модернизация играет важную роль в охране окружающей среды и обеспечении санитарного благополучия населения. Эти объекты позволяют эффективно очищать сточные воды от загрязнений до нормативного уровня, снижая вредное воздействие на экосистему и здоровье человека.

Создание КОС – это многоэтапный и технологически сложный процесс, включающий проектирование, строительство, монтаж инженерного оборудования и последующую эксплуатацию.

В соответствии с поручениями Главы государства реализуется масштабная программа по строительству и реконструкции канализационно-очистных сооружений. В ее рамках планируется строительство 13 новых и реконструкция 32 действующих КОС по всей стране. Финансирование проектов осуществляется из разных источников с учетом особенностей каждого региона: в 15 городах оно обеспечивается через облигационные займы НУХ «Байтерек», в семи – за счет кредитов ЕБРР и АБР, в 23 – из республиканского бюджета, а в Конаеве – в рамках механизма государственно-частного партнерства.

На сегодня финансирование из республиканского бюджета получили проекты КОС в восьми городах: Атырау, Актау, Сарыагаш, Ленгер, Шымкент, Каражал, Форт-Шевченко и Кызылорда. Общая сумма, выделенная на эти цели в период с 2021 по 2025 годах, составила 33,1 млрд тенге.

В 2024 году были завершены строительно-монтажные работы на КОС в городах Сарыагаш и Форт-Шевченко. В остальных городах – Атырау, Актау, Каражал, Ленгер, Шымкент и Кызылорда – строительные работы продолжаются.

На текущий год из республиканского бюджета предусмотрено 1,7 млрд тенге на продолжение реконструкции КОС в городах Кызылорда и Ленгер.

Развитие системы канализационно-очистных сооружений – это стратегически важная задача для устойчивого развития Казахстана. Внедрение современных технологий очистки сточных вод позволит не только повысить экологическую безопасность, но и обеспечить комфортные и безопасные условия жизни для населения. Скоординированные усилия государства, международных партнеров и частного сектора создают прочную основу для достижения этих целей.

Подготовка кадров для строительной отрасли: новые подходы и перспективы трудоустройства

В рамках поручений Главы государства особое внимание уделяется подготовке кадров по востребованным направлениям, включая сферу строительства.

На сегодня вузами разработано 299 образовательных программ по направлению «Архитектура и строительство», из них 15 инновационных программ. По данным Министерства науки и высшего образования, в настоящее время 34 вуза страны ведут подготовку кадров по этому направлению. Общий контингент учащихся составляет 19 042 человек.

В учебных заведениях все масштабнее используется принцип междисциплинарного подхода при подготовке кадров. К примеру, Международной образовательной корпорацией запущены образовательные программы «Информационные технологии в строительстве», «Экономика и менеджмент в строительстве», Казахским национальным исследовательским техническим университетом им. К. Сатпаева – «Архитектура и градостроительство», Кокшетауским университетом им. Ш. Уалиханова – «BIM (Building information Modeling) проектирование зданий и сооружений».

В регионах функционируют колледжи, которые адаптируют образовательные программы под актуальные запросы рынка труда. Благодаря предоставленной академической самостоятельности, учебные заведения пересматривают подходы к обучению и усиливают практическую составляющую подготовки специалистов.

Одним из ключевых инструментов стало внедрение дуального обучения – студенты совмещают теоретические занятия с производственной практикой на предприятиях. Кроме того, крупные компании берут шефство над колледжами, обеспечивая студентов реальными условиями труда и возможностью включения практики в официальный трудовой стаж.

Система технического и профессионального образования в Казахстане ориентируется на потребности экономики, усиливает сотрудничество с работодателями и создает условия для успешного трудоустройства выпускников.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, в 2025 году ожидается публикация от 1,09 до 1,25 млн вакансий на электронной бирже Enbek.kz. Из них до 350 тыс. будут связаны с рабочими профессиями, в том числе и в строительной сфере. В рамках прогноза Центра развития трудовых ресурсов на строительство придется 7% всех вакансий, размещенных на Электронной бирже.

До 70% выросла доля казахстанского содержания в стройматериалах

Важную роль в строительной экосистеме играет производство строительных материалов. На начало 2025 года в Казахстане действуют 2 922 предприятия по производству строительных материалов, в том числе, малые – 2 801 или 96%, средние – 93, крупные – 28 предприятий.

За 2024 год объем производства в стоимостном выражении составил 1,4 трлн тенге (+12,5% к 2023 году). Объем рынка строительных материалов за 2024 год составил $4 млрд. На долю отечественных товаропроизводителей (ОТП) приходится 68,3%.

За январь-июнь 2025 года объем производства в стоимостном выражении составил 713 млрд тенге, что на 33,3% больше в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

Вместе с тем, объем рынка строительных материалов за пять месяцев 2025 года составил $1,4 млрд. На долю ОТП приходится 69,6%, что на 4 процентных пункта выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Таким образом, развитие строительной отрасли Казахстана – это результат системной реализации поручений Президента и последовательной государственной политики. Повышение доступности жилья, поддержка социально уязвимых категорий населения, цифровизация процессов, модернизация инфраструктуры и усиление роли отечественных производителей позволяют не только формировать комфортную городскую среду, но и создавать устойчивую архитектуру будущего. Благодаря принимаемым мерам строительство остается одним из главных драйверов экономического роста страны.