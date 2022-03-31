Строители просят власти Казахстана поддержать ипотечные программы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Союзе строителей Казахстана призывают власти Казахстана сохранить все ипотечные продукты для населения и ввести новые для разных слоев общества. Члены организации уверены, что это поможет сохранить темпы развития отрасли строительства, сохранить рабочие места, а также поддержит казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Изо дня в день стройматериалы дорожают, цена строительства квадратных метров растет. Нуждающихся в жилье еще много. Но мы видим, что объемы сегодня сокращаются. Премьер-министр Казахстана заявил о строительстве 62 млн квадратных метров (до 2025 года – прим.ред.). Эти показатели равны показателям 2015-2016 годов (…) Для того, чтобы поддержать казахстанцев, не допустить безработицы, нужна ипотека с низкими процентами», - сказал председатель Союза Талгат Ергалиев в кулуарах ежегодной отчетной конференции.

В Союзе считают, что необходимо обеспечить государственное субсидирование по банковским кредитам в той мере, чтобы итоговая ставка по ипотеке была в районе 5% годовых.

Также для поддержки строительства и занятости населения общественники просят удвоить сумму госзаказов на уровне 1,2-1,5 трлн тенге в этом году для реализации инфраструктурных проектов во всех регионах РК, и сопоставимую сумму на строительство автодорог во всех регионах РК.

Среди мер, полезных и необходимых для отрасли, Союз строителей Казахстана предлагает субсидировать кредиты банков при офтейк-контрактах, при выполнении госзаказов, в начальных этапах долевого строительства.

По данным организации, в последние годы на стройматериалы ежегодно тратилось около 2,6 млрд долларов США, и как минимум половина этой суммы уходили за рубеж.

«Надо уже сейчас, практически в ручном режиме, государству помогать стройиндустрии, например, через 50% субсидии на электроэнергию, воду, дизтопливо, газ, затраты на канализацию и др. Предприятия стройиндустрии могут, например, на суммы субсидий уменьшить отпускную цену, и Правительство получит прямой инструмент понижения цен на стройматериалы, и сэкономит далее при госзаказах», - говорится в сообщении Союза строителей Казахстана.