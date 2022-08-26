26 Августа 2022 17:39

Строительство ЖК на месте гостиницы проверят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Жители Алматы возмутились строительством большого жилого комплекса на месте гостиницы по проспекту Райымбека. Аким города Ерболат Досаев сообщил, что разрешение на стройку не давали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На Райымбека, 172 у нас была небольшая гостиница, сейчас на ее месте строят большой жилой комплекс. Вы запретили точечные застройки города, сейчас у нас там парковку отобрали. Котлован находится в 8 метрах от нашего дома. В нашем дворе вечером сотни людей, с появлением этих домов количество людей увеличится. Санитарные нормы не соблюдаются», - пожаловались жители Алмалинского района.

Заместитель акима города Мухит Азербаев ответил, что состоялся выезд по данному адресу.

«Это проект компании «Диал-Строй». Рядом с ними, ближе к улице Сейфуллина еще два застройщика зашли. Мы сейчас в комплексе весь этот квартал (ниже завода имени Кирова, выше Райымбека, Муратбаева и Сейфуллина) с генпланом пересматриваем, чтобы завтра не было заторов, там еще частный сектор. Мы разрешение на строительство не давали», - отметил заместитель акима.

Аким города Ерболат Досаев добавил, что земля частная.

«Чтобы в городе что-нибудь построить, мне сначала надо купить участок. Город официально заявляет: разрешительные бумаги не давали. Весь квартал по генплану пересмотрят. Нынешние требования, которые в свое время приняли благодаря строительным компаниям в целях либерализации, не позволяют даже зайти на стройку с проверкой. По вашему обращению отработаем, ответственные управления совместно с прокуратурой проверят стройку», - заявил градоначальник.

Ранее сообщалось, что Ерболат Досаев запретил строить здания выше девяти этажей на большей части Алматы, а также на склонах гор .