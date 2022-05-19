19 Мая 2022 14:25

Строительство в горных районах Алматы запретят

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В связи с участившимися случаями застройки горных районов и вырубки яблоневых садов в Алматы специализированной природоохранной прокуратурой проведен анализ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В надзорном органе сообщили, что проблема застройки в горной местности заключалась в том, что ранее землепользователям предоставлялось право собственности на землю и отсутствовали правовые основания для запрета на строительство.

«По итогам анализа данной проблемы нами в акимат города внесен акт надзора с предложением рассмотреть вопрос отнесения земельных участков в горной местности к рекреационной зоне, что позволит запретить по закону строительство новых объектов. Указанные предложения поддержаны. В план детальной планировки и генеральный план застройки города акимат внесет соответствующие изменения. В июне этого года ожидается их утверждение», - отметили в природоохранной прокуратуре.

Также в прокуратуре отметили, что недавно был выявлен факт незаконной вырубки яблоневых садов при строительстве жилого дома по улице Обсерватория. По данному делу начато досудебное расследование.