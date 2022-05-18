18 Мая 2022 16:39

Строительство разрекламированной больницы приостановили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на неопределенный срок «заморозили» строительство многопрофильной больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Капсулу под строительство больницы заложили в конце 2019-го года. В мероприятии участвовал Аскар Мамин, на тот момент Премьер-Министр РК. Проект реализовывает турецкая компания YDA Group. На больницу руководство области возлагало большие надежды. Делегация от региона даже съездила в аналогичное турецкое медучреждение, чтобы посмотреть, как там налажена работа врачей и управленческого персонала. Аким области Кумар Аксакалов неоднократно рассказывал, что после ввода больницы в эксплуатацию жителям региона не придется ездить за медицинской помощью в другие города и страны. Планировали , что Петропавловск станет местом, куда люди будут приезжать за качественным лечением.

Больницу рассчитывали построить за 2,5 года. То есть, к концу 2022-го года должно было состояться ее открытие. Однако теперь неизвестно, успеют ли завершить строительство к намеченному сроку. В управлении здравоохранения ссылаются на то, что проект частный и деньги из бюджета на него не выделялись.

«Проект разрабатывается частным партнером в рамках частной финансовой инициативы. Согласно действующему законодательству, необходимо внесение частным партнером конкурсной документации, включая технико-экономическое обоснование в Министерство здравоохранения РК», - прокомментировали в пресс-службе.

В апреле на общественном совете руководитель облздрава Нурлан Айманов упоминал, «на уровне центральных госорганов решается вопрос о возобновлении строительства многопрофильной областной больницы».

Проблемы в Петропавловске не только с частным строительством. Опаздывают по срокам и с возведением поликлиники в микрорайоне «Береке» за счет бюджетных средств. В пресс-службе управления строительства, архитектуры и градостроительства говорят, что дело в подрядной организации.

«Компания ведет строительство поликлиники. Работы идут медленно. Если снова не будут укладываться в сроки, то к ним будут применяться штрафные санкции», - прокомментировала пресс-секретарь Майгуль Кажжан.

Эта же компания не построила в установленные сроки и общежитие для учащихся колледжа сферы обслуживания. В управлении строительства отметили, что договор расторгли и ищут нового подрядчика.