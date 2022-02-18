+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Строительство путепровода на станции Шамалган завершится в конце года

18 Февраля 2022 17:15
Поделиться:
Строительство путепровода на станции Шамалган завершится в конце года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Комитете автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития озвучили сроки завершения строительства эстакады на станции Шамалган в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Безопасность дорог у школ контролируют полицейские Карагандинской области
Девушка пыталась прыгнуть с моста в Нур-Султане Глава государства принял министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева О строительстве новых больниц рассказали в Минздраве

«С начала строительства проекта на основной эстакаде через ж/д пути на сегодняшний день выполнены работы на 68%, полностью завершены земляные работы на всем протяжении. Несмотря со столкнувшимися проблемами выкупа земель и сноса строений, в прошлом году работы по путепроводу не останавливались. В настоящее время продолжается работа по путепроводу и заготовки инертных материалов. Полное завершение работ запланировано на конец текущего года», - ответили на запрос агентства в Комитете автодорог.

Длина четырехполосного путепровода составляет 6 км и принадлежит к категории 1б.

Напомним, 15 сентября 2019 года на переезде железнодорожных путей, расположенном на станции Шамалган Карасайского района Алматинской области, произошло столкновение пассажирского поезда с автобусом, в результате которого погиб водитель автобуса и пострадали женщина с двумя малолетними детьми. Позже по данному факту привлечен к ответственности работник железнодорожных путей Ахмеджанов Д. Д. Приговором суда он признан виновным по статье 344 части 2 УК и ему было назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы условно.

После случившегося в МИИР рассказали о планах по строительству отдельного путепровода на станции Шамалган:

«Мы планируем начать проектирование и строительство моста (путепровода) уже в следующем году, но не именно на этом переезде, а немного в стороне, где будет меньше сноса домостроений», - отметил тогда Роман Скляр.

В сентябре 2020 года на переезде железнодорожных путей, расположенном на станции Шамалган, где произошло ДТП с автобусом и поездом, открыли пешеходный мост.

Подписывайтесь на наш канал:

#Инфраструктурные проекты   #Алматинская область   #Строительство   #Транспорт   #Регионы   #Авария с Поездом   #ЧП в Шамалгане   #Шамалган   #Дороги   #МИИР РК  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Безопасность дорог у школ контролируют полицейские Карагандинской области
Девушка пыталась прыгнуть с моста в Нур-Султане
Глава государства принял министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева
О строительстве новых больниц рассказали в Минздраве
Популярное
1 Причину восстаний против власти озвучил Касым-Жомарт Токаев
2 Президент РК: Заранее обученные вооруженные бандформирования хотели захватить власть
3 Мы в прошлом совершили большую идеологическую ошибку, смеясь над рабочими, которые уезжали на заработки за границу – Глава государства
4 Глава государства верно сказал, что нужно приучать людей к труду – певица Тамара Асар
5 Поправки в Закон «О Первом Президенте» прокомментировал Касым-Жомарт Токаев
6 Депутат Мажилиса встретился с задержанными в ходе январских беспорядков в Талдыкоргане
Читайте также
Глава государства принял министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева
Суд привлёк к ответственности воспитателя детсада в Павлодарской области
Причину восстаний против власти озвучил Касым-Жомарт Токаев
Президент РК: Заранее обученные вооруженные бандформирования хотели захватить власть
Мы в прошлом совершили большую идеологическую ошибку, смеясь над рабочими, которые уезжали на заработки за границу – Глава государства
Глава государства верно сказал, что нужно приучать людей к труду – певица Тамара Асар
Поправки в Закон «О Первом Президенте» прокомментировал Касым-Жомарт Токаев
Депутат Мажилиса встретился с задержанными в ходе январских беспорядков в Талдыкоргане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив