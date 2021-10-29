Строительство оптово-распределительного центра началось в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - По поручению Президента в Актау началось строительство оптово-распределительного центра. В центре будут предоставлены торговые места местным сельхозпроизводителям, что положительно скажется на стабилизации цен для потребителей путем реализации продукции без посредников. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.

22 сентября в ходе визита в Мангистаускую область Президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по социально-экономическому развитию региона отметил высокий уровень инфляции, что сказывается на быстром росте цен на продовольственные товары.

«Почти 80 процентов продуктов питания импортируется. При этом дефицит емкости овощехранилищ достигает 50 тысяч тонн, что является самым высоким значением по стране. Проблему необходимо решать в приоритетном порядке. Соответствующие механизмы для этого имеются. Правительством разработана дорожная карта по строительству овощехранилищ. Для сдерживания роста цен на продукты питания нужно создавать цивилизованные торговые площадки с широким доступом к сельхозпродукции. Поручаю акимату обеспечить строительство коммунального и оптового рынков в Актау», – отметил тогда Глава государства.

Сегодня с участием акима города Актау в 36-м микрорайоне заложен фундамент нового оптово-распределительного центра. Проект стоимостью в 1,5 млрд тенге реализуется частными инвесторами. Оптовый центр организует оптовую торговлю продовольственными товарами для розничных рынков, магазинов, ресторанов и других субъектов бизнеса. Таким образом, ожидается снижение цен на продовольственные товары за счет исключения посредника и гарантированного сбыта продукции местных производителей.

«Аким области дал нам ряд конкретных поручений касающихся исполнения задач поставленных президентом. Главная цель проекта - недопущение необоснованного роста цен на продукты питания путем повышения конкуренции. Инициатором проекта является местное ТОО «ОРЦ Актау». Площадь торговых и складских помещений будет составлять 20 000 квадратных метров. В сухих, холодильных и морозильных складах будет храниться 73 тысячи тонн продукции в год. В рамках проекта инвестор создаст 200 новых рабочих мест и будет вносить в местный бюджет 50 миллионов тенге в год»,- сказал аким города Актау Нурдаулет Килыбай.

Оптово-распределительный центр планируется запустить в 2023 году.