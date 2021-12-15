Строительство нового парка началось в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в канун Дня Независимости принял участие в закладке нового линейного парка, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Создание комфортных условий, комплексные меры по улучшению экологии Алматы являются нашими приоритетными задачами. Новый парк станет важной частью зеленого пояса города, который мы создаем в рамках проекта Jasyl Almaty», - сказал Б. Сагинтаев.
Создание нового парка поддержано крупными строительными компаниями в рамках социальной ответственности бизнеса. Площадь линейного парка - 107,1 га. Находится он в Алатауском районе, западнее улицы Бауыржана Момышулы.
На первом этапе на площади 3,2 га в рамках озеленения будет высажено не менее 600 саженцев деревьев лиственных пород, в том числе вяза, ясеня и сливы.
Напомним, в Алматы второй год реализуется программа Jasyl Almaty, в рамках которой предусмотрена высадка 1 млн деревьев за три года. На сегодня во всех районах города уже высажено более 530 тысяч деревьев.
В этом году начата посадка 350 тысяч деревьев, на данный момент высажено порядка 115 тысяч деревьев.
- Письма и телеграммы-поздравления с 30-летием Независимости РК поступают на имя Елбасы
- При каких обстоятельствах разрешена вырубка деревьев в Казахстане
- Поправки в законодательство по вопросам растительного мира намерены внести в Казахстане
- Нацбанк Казахстана выпустит в обращение коллекционные монеты TÁÝELSIZ QAZAQSTANǴA 30 JYL
- Ералы Тугжанов открыл конференцию «Здравоохранение Казахстана — 30 лет независимости»
- Новые проекты в сфере АПК запущены в Костанайской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана