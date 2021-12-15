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Строительство нового парка началось в Алматы

15 Декабря 2021 13:20
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Строительство нового парка началось в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в канун Дня Независимости принял участие в закладке нового линейного парка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Создание комфортных условий, комплексные меры по улучшению экологии Алматы являются нашими приоритетными задачами. Новый парк станет важной частью зеленого пояса города, который мы создаем в рамках проекта Jasyl Almaty», - сказал Б. Сагинтаев.

Создание нового парка поддержано крупными строительными компаниями в рамках социальной ответственности бизнеса. Площадь линейного парка - 107,1 га. Находится он в Алатауском районе, западнее улицы Бауыржана Момышулы.

На первом этапе на площади 3,2 га в рамках озеленения будет высажено не менее 600 саженцев деревьев лиственных пород, в том числе вяза, ясеня и сливы.

Напомним, в Алматы второй год реализуется программа Jasyl Almaty, в рамках которой предусмотрена высадка 1 млн деревьев за три года. На сегодня во всех районах города уже высажено более 530 тысяч деревьев.

В этом году начата посадка 350 тысяч деревьев, на данный момент высажено порядка 115 тысяч деревьев.


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#Алматы   #Экология   #Акимат   #Строительство   #30 лет Независимости  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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