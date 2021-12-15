Строительство нового парка началось в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в канун Дня Независимости принял участие в закладке нового линейного парка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Создание комфортных условий, комплексные меры по улучшению экологии Алматы являются нашими приоритетными задачами. Новый парк станет важной частью зеленого пояса города, который мы создаем в рамках проекта Jasyl Almaty», - сказал Б. Сагинтаев.

Создание нового парка поддержано крупными строительными компаниями в рамках социальной ответственности бизнеса. Площадь линейного парка - 107,1 га. Находится он в Алатауском районе, западнее улицы Бауыржана Момышулы.

На первом этапе на площади 3,2 га в рамках озеленения будет высажено не менее 600 саженцев деревьев лиственных пород, в том числе вяза, ясеня и сливы.

Напомним, в Алматы второй год реализуется программа Jasyl Almaty, в рамках которой предусмотрена высадка 1 млн деревьев за три года. На сегодня во всех районах города уже высажено более 530 тысяч деревьев.

В этом году начата посадка 350 тысяч деревьев, на данный момент высажено порядка 115 тысяч деревьев.