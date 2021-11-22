Строительство моста по проспекту Тәуелсіздік начали в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице дали старт строительству моста по проспекту Тәуелсіздік через реку Есиль, передает МИА «Казинформ».

«Развитие нашей столицы не стоит на месте, появляются новые микрорайоны, растёт число горожан и автомобилей, вместе с этим повышается загруженность на дорогах. Для решения данных вопросов, улучшения пропускной способности на дорогах мы работаем над строительством автомобильных мостов, транспортных развязок, дополнительным запуском автобусных полос и др. Дали старт строительству моста по проспекту Тәуелсіздік через реку Есиль. Ранее были судебные тяжбы, которые затянули сроки строительства. На данный момент решены все процедурные моменты, приступили к строительству моста. Данный мост позволит обеспечить дополнительную связь пр. Тәуелсіздік, района нового железнодорожного вокзала, района мечети Хазрет Султан, пр. Кошкарбаева, ул. Нажимеденова, ул. Байтурсынова, ул. Кордай, ул. Айнаколь, пр. Момышулы с левобережьем», - сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов в Instagram.

Как отметил градоначальник, после ввода в эксплуатацию моста по проспекту Тауелсиздик прогнозируется снижение нагрузки на проспект Мангилик ел до 20%. Планируется завершить строительство моста уже в 2023 году.

«Кроме того, также ведётся строительство моста по проспекту Улы дала. Мост, соединяющий правый и левый берег, также разгрузит пр. Мангилик ел, улицы Ж. Нажимеденова, А. Байтурсынова, Р. Кошкарбаева, район Nova city, аллею «Мынжылдык». Повысит доступность нового вокзала «Нурлы жол», жилого массива Тельман, района гипермаркета Метро, жилой массив Промышленный, пр. Жумабаева, ул. Жургенова и др. Глава государства отметил важность строительства мостов и транспортных развязок в столице. В этом и прошлом году построили и отремонтировали порядка 300 улиц. Более половины из них - в жилых массивах. Кроме того, запустили новые маршруты, автобусные полосы, обновляем автобусный парк. Все это позволяет нашим горожанам комфортнее передвигаться по городу, сократить время пути и сделать город более мобильным», - дополнил А. Кульгинов.