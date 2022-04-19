Строительство метро в Алматы до рынка «Алтын Орда» планируется в 2025-2030 годах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Маслихат Алматы вынес на публичное обсуждение план развития транспортной инфраструктуры города. Согласно документу строительство третьей очереди метро планируется в 2025-2030 годах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Документ с соответствующим предложением размещен на сайте открытые нормативные правовые акты для публичного обсуждения до 3 мая.

Согласно опубликованным данным, строительство третьей очереди первой линии метрополитена от станции «Калкаман» до рынка «Барлык» планируется в 2025-2030 годах. На эти цели предполагается затратить 120 млрд тенге из республиканского и местного бюджетов.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что линию метрополитена в Алматы продлят до рынка «Алтын Орда».

Позже в управлении городской мобильности уточнили, что развитие линии в западном направлении предварительно предусмотрено вдоль проспекта Абая и далее по проспекту Алатау до проспекта Райымбека.

«Первую станцию предусматривается расположить по проспекту Алатау севернее Наурызбайского акимата. Вторая станция будет расположена по проспекту Алатау на пересечении с перспективным развитием улицы Толе би. Третья станция будет расположена на территории рынка Барлык с южной стороны проспекта Райымбека вдоль дороги», - ответили тогда в ведомстве.

На сегодня в мегаполисе насчитывается девять станций метро. Также в декабре 2021 года состоялся технический запуск еще двух новых станций - «Сарыарка» и «Б. Момышулы».