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    16:35, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    Строительство гостиницы во дворе дома в Алматы: часть объекта демонтируют

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы, которые просили остановить строительство гостиницы во дворе их жилого дома по Нурмакова - Кабанбай батыра, договорились с застройщиком о демонтаже пролета строящегося объекта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В управлении градостроительного контроля сообщили, что застройщик начал демонтаж части первого блока объекта.

    «Между акиматом и застройщиком была достигнута договоренность о сокращении первого блока строящейся гостиницы. Таким образом, дворовая территория жилого дома будет увеличена. Прямо сейчас ведутся работы по демонтажу двух пролётов возведенного блока», - заявили в управлении.

    В ведомстве отметили, что застройщиком ТОО «Алатау Инвест» дано гарантийное письмо, по которому оговоренные работы будут завершены до 20 мая текущего года.

    Ранее жители дома в соцсетях разместили фотографию с «летающей» строительной техникой. Они просили остановить строительство во дворе.


    Теги:
    Другие государственные органы Акимат Строительство Общество Алматы ЖКХ Благоустройство
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