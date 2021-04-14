Строительство гостиницы во дворе дома в Алматы: часть объекта демонтируют

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы, которые просили остановить строительство гостиницы во дворе их жилого дома по Нурмакова - Кабанбай батыра, договорились с застройщиком о демонтаже пролета строящегося объекта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении градостроительного контроля сообщили, что застройщик начал демонтаж части первого блока объекта.

«Между акиматом и застройщиком была достигнута договоренность о сокращении первого блока строящейся гостиницы. Таким образом, дворовая территория жилого дома будет увеличена. Прямо сейчас ведутся работы по демонтажу двух пролётов возведенного блока», - заявили в управлении.

В ведомстве отметили, что застройщиком ТОО «Алатау Инвест» дано гарантийное письмо, по которому оговоренные работы будут завершены до 20 мая текущего года.

Ранее жители дома в соцсетях разместили фотографию с «летающей» строительной техникой. Они просили остановить строительство во дворе.