Строительство эстакады возле рынка «Алтын Орда» в Алматы закончат до конца года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В национальной компании «КазАвтоЖол» рассказали, на какой стадии находится строительство эстакады возле рынка «Алтын Орда» в Алматы и когда оно завершится, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в рамках реализаций объекта капитального ремонта участка автомобильной дороги «Алматы-Бишкек» возле рынка «Алтын Орда», основной фронт работ производится по главной магистральной эстакаде, для чего проведена мобилизация персонала в количестве 215 человек, 30 единиц техники и организована ночная смена. Работы ведутся в круглосуточном режиме», - сообщили в пресс-службе нацкомпании.

В настоящее время по левой стороне полностью завершены работы по заливке межпролетных строений, ведутся работы по натяжению тросов. Начинаются работы по заливке монолитной накладной плиты и устройству асфальтобетонного покрытия.

По правой стороне ведутся работы по монтажу металлоконструкций (лесов) под заливку монолитного пролетного строения, монтаж опалубки под заливку бетона монолитного пролетного строения на стадии завершения.

«Большая часть работ по бетонированию монолитного пролетного строения завершена. Из общей длины конструкции в 1200 метров, на сегодня осталось 194 метра. Далее будут проводиться работы по устройству покрытия», - добавили в «КазАвтоЖол».

Кроме работ по главной магистральной эстакаде ведутся работы по устройству слоев дорожной одежды на подходах к мосту.

«После завершения работ по бетонированию, согласно строительным нормам и правилам, а также рабочему проекту будут начаты статические и динамические испытания конструкции (неотъемлемая часть после строительства мостовых конструкций), после чего планируется обеспечить проезд по основной магистральной эстакаде», - отметили в «КазАвтоЖол».

В компании уточнили, что работы планируют завершить до конца текущего года.

Ранее в «КазАвтоЖол» сообщили, что основные работы по магистральной эстакаде возле рынка «Алтын Орда» ведутся согласно запланированным срокам и завершение работ запланировано в октябре этого года.