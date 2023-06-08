Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Строительство Экибастузской ТЭЦ будет завершено к отопительному сезону

Автор:  
Шынар Хамитова
8 Июня 2023, 11:34
Строительство Экибастузской ТЭЦ будет завершено к отопительному сезону Фото: instagram.com/asaiyn.baikhan

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – К началу отопительного сезона все этапы строительства Экибастузской ТЭЦ будут завершены. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр в кулуарах Международного форума Астана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К началу отопительного сезона все работы будут завершены, все котлы будут отремонтированы, в том числе и теплосети. Соответствующие средства выделены, работы ведутся. Могу дать твердую гарантию от себя лично, поскольку был там 7 дней, в декабре», - сказал Роман Скляр.

Первый зампремьера также прокомментировал информацию о строительстве трубы ТЭЦ в Петропавловске.

«В Петропавловске строят новую трубу. Но в прошлом году, когда обрушилась одна труба, провели работы по реконструкции ТЭЦ на сумму порядка 17 млрд тенге. Отопительный сезон прошел ровно и лучше, чем в предыдущие годы. Этому способствовала работа акимата Петропавловска. Подготовили абсолютно все жилые дома, социальные объекты, качественно провели подготовительные работы к отопительному сезону», - отметил Роман Скляр.

По сего словам, тоже самое происходит и в Экибастузе. Чтобы каждая многоэтажка получила качественный теплоноситель, нужно подготовиться качественно.

«В том же Экибастузе многие дома не готовились к зиме должным образом. То есть, не промывали батареи, не ремонтировали тепловые узлы, да и в целом комплекс работ проходит не так, как нужно», - добавил спикер.


Правительство РК   Энергетика   ЖКХ   Строительство   ТЭЦ   Международный форум Астана  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Возгорание камыша тушат в заповеднике Акмолинской области
Возгорание камыша тушат в заповеднике Акмолинской области
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Министр по ЧС поблагодарил волонтеров за помощь спасателям в тушении пожара в области Абай
Министр по ЧС поблагодарил волонтеров за помощь спасателям в тушении пожара в области Абай
Коноплю выращивал на балконе житель Актюбинской области
Коноплю выращивал на балконе житель Актюбинской области