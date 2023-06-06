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Строительство дымовой трубы на Петропавловской ТЭЦ-2 идет круглосуточно

Автор:  
Олеся Жуковень
6 Июня 2023, 21:03
Строительство дымовой трубы на Петропавловской ТЭЦ-2 идет круглосуточно

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Генеральный директор АО «Севказэнерго» Олег Перфилов на заседании акимата Северо-Казахстанской области заверил, что следующий отопительный сезон пройдет в штатном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О.Перфилов сообщил, что в этом году запланировали капитальный ремонт котлов №№3,9,10,11, турбоагрегата №3. Продолжается реконструкция котла №2. Проводятся текущие ремонты котлов и турбоагрегатов.

«В ремонте одна турбина, котлы №№9,11 и третья дымовая труба. Ее обследование завершено. Все мероприятия по акту обследования специализированной организации выполнены. Что касается строительства новой дымовой трубы, то завершили монтаж фундамента. Приступила к работе устькаменогорская организация, которая будет заниматься возведением железобетонного ствола. Ориентировочный срок – 86 календарных дней. Работы идут круглосуточно, без остановки, методом скользящей опалубки», - проинформировал О.Перфилов.

По его словам, работы проводятся по графику. В жаркие дни темпы немного снизили, чтобы не подвергать опасности здоровье людей, занимающихся строительством трубы.

По проекту дымовая труба будет иметь коническую форму. Диаметр ее составит 20,52 метра у основания, 9,2 метра - у вершины. Высота - 180 метров. В этом году на Петропавловской ТЭЦ-2 намерены возвести железобетонный ствол трубы. Включение ее в работу запланировано на лето 2024-го года.

«Прошедший отопительный сезон станция работала стабильно. Нарушений температурного режима не было. Единичные жалобы отрабатывались, но все они не связаны с работой ТЭЦ. Нет сомнений, что следующий отопительный сезон пройдем в штатном режиме», - заверил О.Перфилов.


Северо-Казахстанская область   ЖКХ   Строительство   ТЭЦ  
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