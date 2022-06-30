30 Июня 2022 15:23

Строительство дворца спорта «Казахстан» затянулось - депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат маслихата Нур-Султана Алмат Жунусов сообщил, что проект по строительству и модернизации столичного дворца спорта «Казахстан» слишком затянулся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Депутаты маслихата подняли вопрос о пересмотре договора ГЧП между государственным и частным партнерами. В июне текущего года в маслихате рассмотрели проект ГЧП по модернизации с использованием интеллектуальных технологий и последующей эксплуатации дворца спорта «Казахстан», - сказал Алмат Жунусов на заседании маслихата.

По его мнению, проект реализуется медленно, есть вопросы по срокам строительства.

«Проведена экспертиза проектно-сметной документации, со стороны населения имеется много вопросов и жители города хотели бы знать, по каким причинам на протяжении нескольких лет дворец спорта «Казахстан» не функционирует», - добавил депутат.

Ранее сообщалось, что строительные работы в части модернизации столичного дворца спорта «Казахстан» начнутся в 2022 году. Такое обещание озвучил заместитель акима Нур-Султана Есет Байкен.