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Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года

Жанара Мухамедиярова
9 Апреля 2023, 09:10
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Ремонт дорог в Туркестанской области набирает обороты. Аким области Дархан Сатыбалды посетил строительные участки дорог областного значения и встретился с руководителями подрядных учреждений. Он поставил ряд задач и поручил, чтобы объекты были сданы в в установленные сроки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Завершается строительство дороги между городом Кентау и международным аэропортом города Туркестана. Протяженность дороги между рудным городом и областным центром - 26 километров. Стоимость проекта - 8 млрд тенге. Сдать объект планируется в этом году.

Для создания конкурентоспособной транспортной инфраструктуры в Кентау и его окрестностях реализуются инфраструктурные проекты, повышающие качество услуг и скорость транзита. Глава области обязал посадить деревья вдоль важной дороги.

Также Д. Сатыбалды посетил строительную площадку автодороги Кумкент - Шолаккорган - Ащысай - Р-31 на границе Жамбылской области в Сауранском районе. Средний ремонт начался в прошлом году. Объект планируется сдать в октябре. Стоимость проекта - 1,9 млрд тенге. Протяженность автомобильной дороги составляет 31,3 километра.

Завершается капитальный ремонт подъездной к населенному пункту Кусшы ата города Кентау Сауранского района дороги. Строительство, начатое в прошлом году, планируется завершить в июне. Протяженность автодороги - 7,5 километров.

Аким области поручил ответственным руководителям качественно выполнять строительные работы и сдать объекты в эксплуатацию в срок. Он предупредил, что в отношении подрядчиков, не выполняющих требований, будут предприняты меры.

Протяженность автомобильных дорог и улиц населенных пунктов региона составляет 17 500 км. Из них дороги республиканского значения занимают 723 км, местного значения - 5755 км, улицы населенных пунктов - 11 тыс. км.

В 2023 году на развитие автомобильной отрасли из республиканского и областного бюджетов в рамках государственной программы «Ауыл - ел бесігі» направлено 41,1 млрд тенге. Всего строительно-ремонтными работами планируется охватить 587 объектов, или 1521,1 км. По итогам года предполагается ввести в эксплуатацию 534 объекта, или 1237,2 км.


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