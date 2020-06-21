Строительство домов в Мактааральском районе завершить в срок поручил аким области

МЫРЗАКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил села, пострадавшие в результате подтопления в Мактааральском районе. В ходе рабочей поездки глава региона осмотрел работы по восстановлению сел Оргебас и Фирдоуси Жанажольского сельского округа, а также встретился с местными жителями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В селе Оргебас с численностью населения около 1500 человек были заключены договора с населением и выделены средства на строительные работы. На сегодняшний день здесь снесено 133 дома, начаты работы по подготовке к закладке фундаментов новых домов. Кроме того, в настоящее время заложены фундаменты еще 66 домов, в 12 домах возводят стены, перекрыта крыша одного дома.

Вместе с тем, в селе Фирдоуси Жанажольского сельского округа было снесено 274 дома, заложены фундаменты 116 домов, еще в 10 домах проводится кладка стен.

Наряду с этим, аким ознакомился с ходом строительства нового микрорайона, который возводят в поселке Мырзакент.

Стоит отметить, на сегодня 31 подрядная организация возводит дома в новом микрорайоне. В общей сложности в строительстве 386 домов задействовано 1553 рабочих. В данное время полностью завершено строительство 2-х домов, в 51 домах закрывают кровлю. В свою очередь глава региона поручил строительным компаниям качественно и в срок завершить строительство домов.

Напомним, после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В результате наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области, что привело к подтоплению двух населенных пунктов Женис и Жана Турмыс в этом районе. Из подтопленных населенных пунктов Мактааральского района эвакуировали 5400 человек.