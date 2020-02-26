+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 2 °С
Алматы: 11 °С
USD 376.72 EUR 408.67
RUB 5.76 CNY 53.68
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Строительство центра на месте бывшего депо приостановили в Алматы

26 Февраля 2020 18:46
Поделиться:
Строительство центра на месте бывшего депо приостановили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Проект строительства молодежного центра Depo Park Evolution временно приостановили в Алматы. Об этом сообщил аким Алмалинского района Беккали Торгаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Около 20 тысяч квартир будет построено в этом году в Алматы
Алтай Кульгинов: Вопрос строительства жилья - приоритетная для нас задача «Ауыл – ел бесігі»: более 60 проектов будет реализовано в селах Павлодарской области Бауыржан Байбек встретился с жителями Шымкента

Ранее сообщалось , что работы по реконструкции зданий и сооружений Depo Evolution по договору должны завершиться в 2021 году.

«Депо есть. Там разработан проект. Туда застройщики заходили. Они начали устанавливать ограждения, но его сейчас опять приостановили. Он должен был быть как молодежный лофт центр, как место притяжения. Но там вопросы возникали в отношении того, что там начали заходить коммерческие объекты: кафе, рестораны. В этом аспекте это надо заново пересматривать, чтобы был социально-воспитательный центр, молодежного характера. Использование самого здания депо, как и есть, должно оставаться, и кажется, сейчас рассматривает его внутреннее содержание, чтобы его можно было более социальным сделать», - сказал на заседании общественного совета аким района.

Отметим, по задумке проектировщиков, на территории бывшего трамвайного депо появится центр для креативной молодежи и парк с общественными и спортивными площадками - Depo Park Evolution.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Строительство,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив