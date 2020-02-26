Строительство центра на месте бывшего депо приостановили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Проект строительства молодежного центра Depo Park Evolution временно приостановили в Алматы. Об этом сообщил аким Алмалинского района Беккали Торгаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось , что работы по реконструкции зданий и сооружений Depo Evolution по договору должны завершиться в 2021 году.

«Депо есть. Там разработан проект. Туда застройщики заходили. Они начали устанавливать ограждения, но его сейчас опять приостановили. Он должен был быть как молодежный лофт центр, как место притяжения. Но там вопросы возникали в отношении того, что там начали заходить коммерческие объекты: кафе, рестораны. В этом аспекте это надо заново пересматривать, чтобы был социально-воспитательный центр, молодежного характера. Использование самого здания депо, как и есть, должно оставаться, и кажется, сейчас рассматривает его внутреннее содержание, чтобы его можно было более социальным сделать», - сказал на заседании общественного совета аким района.

Отметим, по задумке проектировщиков, на территории бывшего трамвайного депо появится центр для креативной молодежи и парк с общественными и спортивными площадками - Depo Park Evolution.