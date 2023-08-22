Строительство АЭС в Улкене: что говорит местное население

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В селе Улкен Жамбылского района Алматинской области, где планируют построить АЭС, состоялись публичные обсуждения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В обсуждениях приняли участие местное население, журналисты, члены общественного совета, депутаты, сотрудники акимата Алматинской области, министерства энергетики РК, эксперты в сферах экологии, сейсмики, безопасности, энергетики, инфраструктуры, активисты. Мнение присутствующих в зале, где проходило мероприятие, разделились - некоторые выступили против строительства, а другие «за».

Многие жители поддержали развитие атомной энергетики в регионе. Они отмечают ее высокую значимость для социально-экономического развития своих территорий.

«АЭС нам нужен. Если мы останемся без электричества, как мы будем дальше жить. Это еще создаст рабочие места, поэтому я «за» строительство… Я считаю, что после АЭС жизнь казахстанцев изменится в лучшую сторону. В других странах тоже люди живут с АЭС, все нормально, и у нас тоже будет все хорошо. В будущем наши дети и внуки тоже будут работать, мы о них должны думать», - говорит одна из жительниц поселка.

С таким мнением согласились и другие жители села.

«Это даст рабочие места, наладит жизнь в Улкене. Поэтому я прошу жителей поселка не вестись на провокацию, активисты сюда пришли, чтобы спорить с вами и провоцировать вас», - говорит мужчина перед присутствующими.

«Я живу в поселке с 1986 года. Уже более 20 лет занимаюсь водоснабжением и водоотведением села Улкен. Я, конечно, только «за» строительство АЭС… Мы должны идти вперед, неважно, где построят АЭС, здесь или в другом регионе. Но главное, чтобы атомная станция была в Казахстане. Промышленность должна развиваться. У нас наблюдается дефицит электроэнергии. Мы все в этом году это ощутили. У Казахстана должно быть будущее, мы должны быть наравне с развитыми странами», - заявила другая жительница.

«Я живу в Улкене уже 40 лет. Мы должны слушать друг друга. Мы жители поддерживаем строительство АЭС, это нужно не только для нашего поселка, но и для всей страны. Я верю в будущее Казахстана. Я согласна с решением наших экспертов и атомщиков. Я верю в нашего Президента, верю в Правительство. Хочу, чтобы наш Казахстан процветал. Мы хотим жить цивилизованно, мы за будущее наших детей», - выступила Рахима Кайрбекова.

«Я житель этого поселка. Сегодня все высказывают свое мнение, но многие поддерживают строительство. Лично я сам тоже «за» АЭС. Мы должны двигаться дальше, развиваться, думать о будущем. Строительство АЭС нужно не только поселку Улкен, но и для Казахстана. Мы будем готовить специалистов, ядерщиков», - высказался житель поселка Болат Рахимов.

Аким Жамбылского района Нурлан Ертас отметил, что 90% жителей поддерживают строительство АЭС.

«Люди хорошо понимают о важности АЭС. Жители на каждой встрече спрашивают, когда начнется строительство, и будет ли атомная станция. Жители ощущают дефицит электроэнергии. Поэтому мы должны реализовать этот проект. Многие эксперты также поддерживают строительство, мы должны построить АЭС. Это рабочие места, инвестиции, социально-экономическое благополучие села», - говорит аким района.

В Минэнерго также сообщили, что жители поселка Улкен поддержали строительство АЭС. Одним из основных вопросов, поднятых на обсуждениях, было воздействие строительства АЭС на окружающую среду, здоровья, влияние природно-климатических факторов на АЭС, экономические факторы, развитие инфраструктуры, влияние АЭС на развитие малого и среднего бизнеса, а также другие актуальные вопросы.

Эксперты подробно рассказали о воздействии АЭС на окружающую среду, на биологическое разнообразие, влиянии на водные ресурсы, этапе подготовки к строительству АЭС, технических аспектах, потенциале Казахстана в развитии АЭС, а также о перспективах развития региона при строительстве атомной электростанции, экономической целесообразности, взаимодействии с общественностью и так далее.

После завершения обсуждений выступил президент ОЮЛ «Гражданкский Альянс Казахстана» с инициативой о проведении дополнительных обсуждений в других регионах как Талдыкорган, Тараз, Балхаш и Алматы с целью обеспечения прозрачности и открытого диалога с общественностью, учета мнений и интересов всех заинтересованных сторон.

По данным Министерства энергетики, по итогам обсуждений, маслихатом Алматинской области будет принято решение по вопросу согласования строительства АЭС на территории Жамбылского района Алматинской области.

Ранее вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов объяснил, как будет приниматься решение о строительстве АЭС в поселке Улкен.

Село Улкен находится на юго-восточной части Жамбылского района Алматинской области на берегу озера Балхаш. Территория занимает больше 47 тысяч квадратных метров. Расстояние от районного центра села Узынагаш составляет 343 км, до Алматы - 360 км. В поселке проживают 1 738 жителей. Здесь имеется одна средняя школа, которая была введена в эксплуатацию в 1987 году. В 2016 году в школе проведен капремонт.