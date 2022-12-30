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Строительство АЭС в Казахстане: в 2023 году будет выбрана реакторная технология

30 Декабря 2022, 14:31
Строительство АЭС в Казахстане: в 2023 году будет выбрана реакторная технология

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 2023 году будет выбрана реакторная технология АЭС. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2009 года Казахстан занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана. Объем добычи урана по итогам 2022 года ожидается на уровне 21,6 тысячи тонн. В декабре текущего года поставлена первая партия тепловыделяющих сборок в Китай. Оптимальным районом размещения АЭС рекомендован Жамбылский район Алматинской области. Составлен шорт-лист проверенных реакторных технологий поставщиков: CNNC – Китай; Росатом – Россия; KHNP – Корея; EDF – Франция. В предстоящем году будет проработан вопрос диверсификации транспортных маршрутов поставок урановой продукции. Также будут проведены работы по выбору реакторных технологий АЭС», – сказал Б.Акчулаков.

По его словам, планируется также организация Миссии МАГАТЭ по комплексному обзору ядерной инфраструктуры Казахстана.

Фото: storage.googleapis.com


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