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Строительство АЭС в Казахстане станет международным проектом - Алихан Смаилов
12 Июля 2022 21:21

Строительство АЭС в Казахстане станет международным проектом - Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Атомная электростанция, которая будет построена в Казахстане, станет международным проектом. Об этом в интервью программе «Жаңа Қазақстан» на национальном телеканале «Qazaqstan» сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас мы подготовили баланс электроэнергии и видим, что в будущем будет дефицит электроэнергии. Поэтому без строительства атомной электростанции мы не сможем решить эту проблему», - сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр добавил, что если мы не обеспечим нашу экономику необходимым объемом электроэнергии, то дальнейшее развитие будет крайне затруднено.

«Поэтому по данному вопросу было принято решение и назначено место. Теперь Министерство энергетики рассматривает соответствующие передовые технологии, имеющиеся в мире. Изучаются технологии таких стран, как США, Франция, Южная Корея и Россия. В общем, это будет международный проект. То есть из нескольких государств будут привлечены разные технологии. Только после этого будет принято соответствующее решение», - пояснил глава Правительства Казахстана.




Фото: criptoaldia.com


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Автор:
Корреспондент
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