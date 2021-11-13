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Строительство 78 школ ведут в Туркестанской области

13 Ноября 2021 04:04
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Строительство 78 школ ведут в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году по Туркестанской области ведется строительство 78 школ. Из них 70 - из областного бюджета, 8-по проекту «Ауыл-ел бесігі». До конца года будет полностью завершено строительство 40 школ. Об этом на брифинге сообщил руководитель областного управления развития человеческого потенциала Рахимбек Жолаев, передает МИА «Казинформ».

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В области имеется 6 аварийных и 4 трехсменных школ, из них в этом году будут решены вопросы 2 аварийных и 1 трехсменной школы.

«Кроме того, по обеспечению школ внутренними туалетами в 2020 году приведено в порядок 679 школ, в 2021 году - 59. Проблема внутренних туалетов остальных 18 школ будет полностью решена до конца года. В целях обеспечения безопасности учащихся в школе в области полностью установлена система видеонаблюдения в 906 государственных школах», - сказал руководитель управления.

Также планируется поэтапное решение вопроса охвата учреждений образования области специализированными охранами и «Тревожными кнопками».

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#Туркестанская область   #Строительство  
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