Строительство 57 многоэтажек в Алматы: акимат приостановил проект

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматы приостановил проект застройки территории бывшего «плодоконсервного комбината». Ранее горожане пожаловались, что в этом районе планируют построить жилой комплекс из 57 многоэтажек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Управления городского планирования и урбанистики, проект застройки земельного участка по адресу: ул. Жандосова, 94, 94/16, 94/8; ул. Кекилбайулы, 6; ул. 20-линия, 39 (так называемый р-н «Плодоконсервного комбината») приостановлен.

«Предпроектная документация на строительство многоквартирного жилого комплекса c объектами обслуживания населения отозвана. По рекомендации управления, застройщик разработает и представит новый эскизный проект с учетом плотности застройки, нагрузки на городские инженерные сети. Проект пройдет все необходимые процедуры, включая общественные обсуждения», - сообщили в управлении.

Кроме того, застройщику необходимо предусмотреть в эскизном проекте наличие социальных объектов, в том числе общеобразовательных учреждений и объектов дошкольного образования.

«Таким образом, строительство так называемого «человейника» в указанном районе Алматы допущено не будет», - добавили в акимате.

Ранее активисты города в сети Facebook сообщили, что в городе на месте бывшего плодоконсервного комбината начато строительство жилого комплекса, состоящего из 57-ми 17-ти этажных домов. Вид застройки по своей структуре является уплотняющим и массовым.