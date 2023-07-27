Строительный магазин загорелся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинские пожарные ликвидировали возгорание в магазине строительных материалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».



27 июля в 16:16 огнеборцы выехали по повышенному рангу вызова по адресу: Турксибский район, микрорайон «Кайрат», улица Туркестан, 27В.

«В 16:22 пожарные обнаружили, что горит магазин (П-образное строение) по продаже строительных материалов на площади более 150 квадратных метров. Принятыми мерами пожар локализован в 16:33, ликвидирован в 16:42. В настоящее время проводится проливка и разбор конструкций. Не допущено распространение огня на соседние торговые точки с материальными ценностями», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.