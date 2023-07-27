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Строительный магазин загорелся в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
27 Июля 2023, 17:36
Строительный магазин загорелся в Алматы Фото: ДЧС Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинские пожарные ликвидировали возгорание в магазине строительных материалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

27 июля в 16:16 огнеборцы выехали по повышенному рангу вызова по адресу: Турксибский район, микрорайон «Кайрат», улица Туркестан, 27В.

«В 16:22 пожарные обнаружили, что горит магазин (П-образное строение) по продаже строительных материалов на площади более 150 квадратных метров. Принятыми мерами пожар локализован в 16:33, ликвидирован в 16:42. В настоящее время проводится проливка и разбор конструкций. Не допущено распространение огня на соседние торговые точки с материальными ценностями», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.


Алматы   Происшествия   Пожар   ДЧС  
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