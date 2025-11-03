Строили 20 лет: в Египте открылся уникальный музей

Торжественная церемония открытия состоялась в присутствии большого числа зрителей и десятков глав иностранных правительств и государств.

В приветственной речи президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал открытие музея, на создание которого было потрачено несколько миллиардов долларов, началом «новой главы в истории» его страны. Правительство Египта надеется, что новый музей с многочисленными сокровищами времен фараонов и последующих эпох будет способствовать росту туризма и ожидает 5 млн посетителей в год.

Церемония открытия сопровождалась фейерверком, выступлением симфонического оркестра, танцорами в костюмах по мотивам древнеегипетских фресок и световым шоу.

Стоимость музея оценивается в $1 млрд.

Ультрасовременное здание музея расположено в непосредственной близости от пирамид Гизы, а за почти километровым монументальным фасадом из стекла и светлого песчаника на окраине Каира скрываются помещения общей площадью около 500 тысяч квадратных метров (примерно 70 футбольных полей). Площадь постоянной экспозиции составляет примерно 24 тысячи квадратных метров и, по данным египетских властей, она является крупнейшей в мире коллекцией, посвященной одной культуре.

В центре главного атриума установлена 11-метровая статуя фараона Рамсеса II весом 83 тонны, а жемчужиной постоянной экспозиции является коллекция артефактов из гробницы Тутанхамона, насчитывающая более 5000 предметов, среди которых — золотая посмертная маска фараона. Посетители также могут наблюдать за работой реставраторов через большие окна мастерской, в которой в настоящее время восстанавливают 4500-летнюю лодку фараона, найденную неподалеку от пирамиды Хеопса.

Планирование и строительство нового музея в Египте заняли более 20 лет. Осуществленный при финансовой и технической поддержке Японии проект неоднократно задерживался из-за региональных конфликтов, политической нестабильности и пандемии COVID-19. Часть музея открыта в тестовом режиме с октября 2024 года, а 4 ноября он полностью откроет двери для посетителей.

