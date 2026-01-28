Стрелки Часов Судного дня сдвинулись: ядерный апокалипсис максимально близок

Об этом сообщил американский журнал «Бюллетень ученых-атомщиков», который ведет этот проект уже почти 80 лет.

Отметка 85 секунд до полуночи является самым близким к полуночи показателем за всю историю существования Часов Судного дня.

В 2026 году основными факторами стали растущая угроза ядерного оружия, прорывные технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ), многочисленные проблемы биологической безопасности и продолжающийся климатический кризис. Последнее изменение времени на «Часах Судного дня» произошло в январе 2025 года, когда время было установлено на 89 секунд до полуночи.

— Послание «Часов Судного дня» предельно ясно. Катастрофические риски растут, сотрудничество сокращается, и у нас заканчивается время. Перемены необходимы и возможны, но мировое сообщество должно потребовать от своих лидеров незамедлительных действий, — заявила Александра Белл, президент и генеральный директор Bulletin of the Atomic Scientists.

Проект «Часы Судного дня» был инициирован в Чикагском университете в 1947 году создателями первой американской ядерной бомбы. Тогда часы были установлены на отметке 7 минут до «полуночи». Самое далекое от «полуночи» положение стрелок за всю историю проекта было зафиксировано в 1991 году, это ознаменовало собой конец холодной войны и подписание договора о сокращении стратегических вооружений между Россией и США.

Время на «Часах Судного дня» ежегодно определяется Советом по науке и безопасности журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» по согласованию с его Советом спонсоров, в состав которого входят восемь лауреатов Нобелевской премии.

Ранее Трамп подтвердил, что США будут проводить ядерные испытания.