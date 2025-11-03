Трамп подтвердил, что США будут проводить ядерные испытания

Президент США Дональд Трамп подтвердил в интервью телеканалу, что Штаты будут проводить ядерные испытания, но отказался уточнить, имеются ли в виду подрывы боезарядов.

— У нас больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. Россия на втором месте. Китай на третьем, очень далеко, но через пять лет сравняется. Знаете, они его быстро производят, и я думаю, нам нужно что-то сделать с денуклеаризацией. У нас достаточно ядерного оружия, чтобы взорвать мир 150 раз, — отметил Трамп на вопрос журналиста.

Испытания, как отметил президент США, нужно проводить, чтобы «увидеть, как они работают». Он также настаивал на том, что и Россия, и Китай проводят испытания ядерного оружия, но об этом просто не говорят в открытую. У США в этом вопросе позиция открытая.

— Испытания проводит Россия, испытания проводит Китай, но они об этом не говорят. Знаете, мы открытое общество. Мы другие. Мы говорим об этом. Нет, мы будем проводить испытания, потому что они проводят испытания, и другие тоже, — добавил Трамп.

Ранее, 3 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что США начинают испытания ядерного оружия - соответствующее поручение он дал Пентагону.