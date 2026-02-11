Стрельба в канадской школе: погибли десять человек

В результате стрельбы погибли десять человек, включая предполагаемую нападавшую.

По данным полиции, еще до 25 человек проходят лечение от травм, не представляющих угрозы для жизни.

Эта стрельба стала одним из самых смертоносных случаев массового насилия в новейшей истории Канады и самым смертоносным случаем стрельбы в стране 2020 года, пишет ABC.

В Тамблер-Ридж, где произошла стрельба, проживает около 2400 человек. Городок расположен более чем в 1000 километрах к северу от Ванкувера.

Премьер-министр Канады Марк Карни написал в социальных сетях, что он потрясен случившимся.

— Я присоединяюсь к канадцам в скорби по тем, чьи жизни сегодня были необратимо изменены, и в благодарности за мужество и самоотверженность сотрудников экстренных служб, которые рисковали жизнью, чтобы защитить своих сограждан. Наша способность объединяться в кризисных ситуациях — это лучшее, что есть в нашей стране: наша эмпатия, наше единство и наше сострадание друг к другу. Наши должностные лица находятся в тесном контакте со своими коллегами, чтобы обеспечить максимальную поддержку сообществу. Правительство Канады поддерживает всех жителей Британской Колумбии в этой ужасной трагедии, — заявил он.

— Mark Carney (@MarkJCarney) February 11, 2026

Как стало известно, из-за стрельбы премьер-министр Канады отменил запланированную поездку на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

