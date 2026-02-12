Стрельба в канадской школе: в доме нападавшего нашли мертвыми его мать и родственника

18-летний Джесси Ван Рутселаар сначала открыл огонь там, затем направился в школу, где убил шестерых и покончил с собой.

Всего погибли девять человек, еще 25 получили ранения. Шесть человек были убиты в средней школе Тамблер-Ридж: учительница 39 лет, три 12-летние ученицы и два ученика 12 и 13 лет. Один из погибших был найден на лестнице, остальные — в школьной библиотеке.

Позже в соседнем доме были обнаружены тела еще двух человек — 39-летней матери стрелка и его 11-летнего брата или сестры, пол не уточняется. Их нашли во второй половине дня. Полицию вызвал сосед стрелка после того, как к нему за помощью обратилась родственница Джесси Ван Рутселаара.

Как сообщил заместитель комиссара Королевской канадской конной полиции Дуэйн Макдональд, сначала произошла стрельба в доме, затем подозреваемый направился в школу.

Макдональд также отметил, что Ван Рутселаар родился биологическим мужчиной, но около шести лет назад начал гендерный переход.

Полиция неоднократно выезжала в дом семьи стрелка в последние годы, часть вызовов была связана с проблемами психического здоровья. У Вана Рутселаара было разрешение на хранение оружия, но срок его действия истек в 2024 году. Четыре года назад он бросил учебу в этой же школе, в которой открыл стрельбу.

Во вторник в полицию поступило сообщение о стрельбе. Наряд прибыл на место через две минуты, полицейские услышали выстрелы и вошли в здание. Спустя несколько минут они нашли стрелка — он умер от огнестрельного ранения, которое нанес себе сам.

Полиция нашла два оружия — длинноствольное ружье и модифицированный пистолет. Пока неясно, какое именно из них использовалось в стрельбе. Ни одно из оружий не было зарегистрировано на Вана Рутселаара.

В Тамблер-Ридж проживает около 2400 человек, в средней школе учатся 160 учеников 7-12 классов.

Мотив преступления пока не установлен. Полиция не рассматривает версию о наличии других подозреваемых.

Школа объявила о приостановлении занятий до конца недели и организовала центр поддержки в местном общественном центре, где с жителями работают психологи. Родителям советуют внимательно отнестись к состоянию детей и при необходимости обращаться за профессиональной помощью.