Стрельба в бильярдном клубе в Эквадоре: погибли семеро

В результате погибли по меньшей мере семь человек и трое получили ранения. Об этом сообщили местные СМИ.

Нападавшие прибыли на автомобиле около 22:30 по местному времени и открыли беспорядочную стрельбу по посетителям бильярдной, расположенной в районе Нуэво-Аманесер, сообщило местное новостное агентство Primicias.

Это вторая массовая стрельба в бильярдном клубе провинции Санто-Доминго-де-лос-Тсачилас менее чем за месяц. Полиция напомнила, что 17 августа в результате аналогичного нападения погибли семь человек.

По данным Эквадорской обсерватории по организованной преступности, в первой половине 2025 года в Эквадоре было зарегистрировано 4619 убийств, что на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и является самым высоким показателем за шесть месяцев в истории страны.

Государство усилило борьбу с бандами наркоторговцев после того, как президент Эквадора Даниэль Нобоа в январе 2024 года объявил о введении в стране режима «внутреннего вооруженного конфликта» в связи с эскалацией насилия.

