Стрельба с участием агента иммиграционной полиции привела к новым протестам в США

В Миннеаполисе сотрудник Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) ранил выстрелом в ногу гражданина Венесуэлы, сообщило министерство внутренней безопасности США. По утверждению ведомства, федеральный агент произвел «оборонительный» выстрел, «защищая свою жизнь», после того как «нелегальный мигрант из Венесуэлы» оказал сопротивление при задержании.

После этого в городе вспыхнули протесты. Жители бросали в полицию фейерверки, на что правоохранительные органы ответили применением слезоточивого газа.

Как передает DW, власти города в управляемом демократами штате Миннесота призвали жителей сохранять спокойствие.

— Мы понимаем, что есть гнев, — говорится в заявлении городских властей.

Они вновь потребовали, чтобы сотрудники ICE немедленно покинули Миннеаполис и весь штат.

Инцидент произошел через неделю после того, как агент ICE в Миннеаполисе застрелил многодетную мать Рене Николь Гуд, выпустив в нее три пули, когда она находилась в автомобиле. Этот случай вызвал массовые протесты по всей стране, в самом Миннеаполисе на улицы вышли тысячи людей.

Администрация Трампа утверждает, что Гуд была «внутренней террористкой» и что полицейский действовал в порядке самообороны, поскольку та якобы попыталась его «переехать». Местные власти это оспаривают, указывая на видеозаписи, которые, по их словам, свидетельствуют, что женщина увела автомобиль в сторону от сотрудника ICE и не представляла для него угрозы.

После этого министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм направила в город сотни дополнительных федеральных полицейских, заявив, что политики-демократы якобы подстрекали протестующих к насилию против иммиграционной полиции.

Штат Миннесота подал иск против администрации президента США Дональда Трампа. По мнению властей штата, жесткие действия ICE сделали регион «менее безопасным». Аналогичный иск против федерального правительства подал и штат Иллинойс, где также усилились операции иммиграционной полиции.

Ранее сообщалось, что в Минюст США не усмотрел нарушений прав человека в связи с гибелью Рене Николь Гуд во время операции по задержанию мигрантов в штате Миннесота.