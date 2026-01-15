Гибель гражданки США в Миннесоте: Минюст США не усмотрел нарушений прав человека
Заместитель министра юстиции Тодд Бланш заявил, что «на данный момент нет достаточных оснований для проведения расследования по линии нарушения гражданских прав человека», передает Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı.
В Министерстве юстиции США заявили, что не видят оснований для расследования «нарушения прав человека» в связи с гибелью гражданки США во время операции по задержанию мигрантов в штате Миннесота.
Напомним, акции протеста начались после гибели гражданки США в Миннеаполисе.
Сотрудник иммиграционной службы США застрелил женщину в Миннеаполисе, штат Миннесота, которая, как утверждают американские власти, пыталась наехать на сотрудника на своем автомобиле.
По данным телеканала CBS, убитая — 37-летняя поэтесса Рене Гуд, гражданка США и местная жительница.
Инцидент произошел во время протестной акции против действий иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства, сообщают местные СМИ.
Президент Дональд Трамп заявил, что погибшая «сознательно и агрессивно» наехала на сотрудника ICE.
BBC пишет, что на видео, снятом очевидцем, наезда не видно. Сотрудники иммиграционной службы подъезжают к автомобилю, выходят из машины и приказывают женщине за рулем выйти из внедорожника. Один из агентов дергает за ручку двери со стороны водителя. Другой агент находится около автомобиля, ближе к капоту.
Этот агент открывает огонь, когда внедорожник пытается уехать. Раздаются два или три выстрела, видно, как автомобиль теряет управление и врезается в припаркованную неподалеку машину на улице.
В Миннеаполисе и некоторых других городах Миннесоты в среду и четверг прошли протесты против действий иммиграционной службы и администрации Трампа.
Как показало местное отделение телеканала CBS, сотрудники ICE применяли перцовый аэрозоль и расталкивали протестующих.
После гибели Рене Гуд в штате начались новые акции. Как пишет издание, в Миннеаполисе люди собрались возле стихийного мемориала на месте трагедии.