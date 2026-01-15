Гибель гражданки США в Миннесоте: Минюст США не усмотрел нарушений прав человека

В Министерстве юстиции США заявили, что не видят оснований для расследования «нарушения прав человека» в связи с гибелью гражданки США во время операции по задержанию мигрантов в штате Миннесота.

Напомним, акции протеста начались после гибели гражданки США в Миннеаполисе.

Сотрудник иммиграционной службы США застрелил женщину в Миннеаполисе, штат Миннесота, которая, как утверждают американские власти, пыталась наехать на сотрудника на своем автомобиле.

По данным телеканала CBS, убитая — 37-летняя поэтесса Рене Гуд, гражданка США и местная жительница.

Инцидент произошел во время протестной акции против действий иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства, сообщают местные СМИ.

Президент Дональд Трамп заявил, что погибшая «сознательно и агрессивно» наехала на сотрудника ICE.

BBC пишет, что на видео, снятом очевидцем, наезда не видно. Сотрудники иммиграционной службы подъезжают к автомобилю, выходят из машины и приказывают женщине за рулем выйти из внедорожника. Один из агентов дергает за ручку двери со стороны водителя. Другой агент находится около автомобиля, ближе к капоту.

Этот агент открывает огонь, когда внедорожник пытается уехать. Раздаются два или три выстрела, видно, как автомобиль теряет управление и врезается в припаркованную неподалеку машину на улице.

В Миннеаполисе и некоторых других городах Миннесоты в среду и четверг прошли протесты против действий иммиграционной службы и администрации Трампа.

Как показало местное отделение телеканала CBS, сотрудники ICE применяли перцовый аэрозоль и расталкивали протестующих.

После гибели Рене Гуд в штате начались новые акции. Как пишет издание, в Миннеаполисе люди собрались возле стихийного мемориала на месте трагедии.