Стрельба по собакам обернулась ранением человека в Бурабае

Как оказалось, сотрудник одного из бурабайских предприятий решил пострелять по своре бродячих собак, но ненароком угодил в ногу своему коллеге.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Акмолинской области, мужчина был доставлен в больницу с огнестрельным ранением.

— Угрозы жизни и здоровью нет. Состояние стабильное, госпитализирован в Бурабайскую районную больницу, — отметили в ведомстве.

К пресс-службе департамента полиции Акмолинской области сообщили, что по фактам причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности и жесткого обращения с животными начато досудебное расследование. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.

Полицейские также уточнили, что проверяют использованное оружие.

Напомним, ранее МВД сообщило подробности стрельбы в Астане с ранением полицейского.