    04:23, 01 Февраль 2026 | GMT +5

    Стрельба по собакам обернулась ранением человека в Бурабае

    Мужчина с огнестрельным ранением в ногу был госпитализирован в Бурабайскую районную больницу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Пьяный мужчина носил с собой сумку с оружием в Павлодаре
    Фото: pixabay.com.

    Как оказалось, сотрудник одного из бурабайских предприятий решил пострелять по своре бродячих собак, но ненароком угодил в ногу своему коллеге. 

    Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Акмолинской области, мужчина был доставлен в больницу с огнестрельным ранением.

    — Угрозы жизни и здоровью нет. Состояние стабильное, госпитализирован в Бурабайскую районную больницу, — отметили в ведомстве. 

    К пресс-службе департамента полиции Акмолинской области сообщили, что по фактам причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности и жесткого обращения с животными начато досудебное расследование. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.

    Полицейские также уточнили, что проверяют использованное оружие. 

    Напомним, ранее МВД сообщило подробности стрельбы в Астане с ранением полицейского. 

    Оксана Матасова
    Автор
