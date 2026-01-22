РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:29, 22 Январь 2026 | GMT +5

    МВД сообщило подробности стрельбы в Астане с ранением полицейского

    Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов сообщил подробности инцидента со стрельбой в Астане, в результате которого был ранен полицейский, передает корреспондент агентства Kazinform.

    арест наручники осудили суд МВД преступник
    Фото: МВД РК

    По его словам, инцидент произошел в одном из центральных районов столицы.
    Полицейский находился вне службы после завершения наряда, однако, заметив на улице человека с огнестрельным оружием, самостоятельно принял меры к его задержанию и обезвреживанию преступника.

    — В настоящее время наш сотрудник проходит лечение, в первые дни он находился в реанимации. После обезвреживания преступника уже подъехали наши другие коллеги, подозреваемый был задержан, — сообщил Адилов на брифинге в Сенате.

    По решению суда подозреваемый взят под стражу по подозрению в покушении на убийство.

    Заместитель министра внутренних дел также отметил, что подозреваемый и сотрудник правоохранительных органов не были ранее знакомы.

    Ранее Санжар Адилов рассказал о ходе расследования массовой потасовки в Шымкенте, начавшейся с дорожного конфликта и закончившейся убийством. По его словам, полиция возбудила три уголовных дела по данному факту.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Астана
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают