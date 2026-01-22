МВД сообщило подробности стрельбы в Астане с ранением полицейского

По его словам, инцидент произошел в одном из центральных районов столицы.

Полицейский находился вне службы после завершения наряда, однако, заметив на улице человека с огнестрельным оружием, самостоятельно принял меры к его задержанию и обезвреживанию преступника.

— В настоящее время наш сотрудник проходит лечение, в первые дни он находился в реанимации. После обезвреживания преступника уже подъехали наши другие коллеги, подозреваемый был задержан, — сообщил Адилов на брифинге в Сенате.

По решению суда подозреваемый взят под стражу по подозрению в покушении на убийство.

Заместитель министра внутренних дел также отметил, что подозреваемый и сотрудник правоохранительных органов не были ранее знакомы.

Ранее Санжар Адилов рассказал о ходе расследования массовой потасовки в Шымкенте, начавшейся с дорожного конфликта и закончившейся убийством. По его словам, полиция возбудила три уголовных дела по данному факту.





