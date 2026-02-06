Стратегический курс на модернизацию государства — китайские эксперты о реформах в Казахстане

Заместитель директора Института исследований социального развития стран Европы и Азии Центра изучения вопросов развития при Госсовете КНР Сюй Тао считает, что Казахстан вступает в период важнейших за 35 лет независимости политических реформ, имеющих глубокое историческое значение.

— Конституционная реформа является самым масштабным политическим преобразованием с момента обретения страной независимости и затронет более 40 статей Основного закона. Это важнейший этап на пути построения «Справедливого Казахстана», — отметил он.

По словам эксперта, трансформация двухпалатного Парламента в однопалатный Курултай обусловлена необходимостью укрепления внутренней стабильности и стратегической автономности в условиях глобальной геополитической турбулентности и региональных вызовов. Создание Халық кеңесі и восстановление поста вице-президента, направлено на повышение эффективности законодательных и консультативных органов.

Эксперт считает, что озвученные меры призваны обеспечить согласованную работу институтов власти с президентской вертикалью, формируя единую, централизованную и эффективную систему государственного управления.

— Образование Комиссии по Конституционной реформе и ее широкая представленность призвана учесть предложения всех слоев общества для разработки проекта нового Основного закона. Подобный подход подчеркивает взвешенный и транспарентный характер проводимых реформ, — добавил китайский эксперт.

Схожего мнения придерживается директор института Евразии Китайской академии международных проблем Ли Цзыго. По его мнению, ключевой задачей Комиссии по Конституционной реформе является инклюзивная проработка правок, соответствующих актуальным запросам населения и направленных на укрепление институциональной стабильности и преемственности государственного курса.

— Проводимые реформы позволят оптимизировать законодательный процесс, ускорить принятие стратегических решений, адаптацию нормативной базы к потребностям экономики и реализации масштабных инфраструктурных проектов, а также институционально закрепить механизмы преемственности власти и минимизировать политические риски в случае чрезвычайных ситуаций, обеспечивая стабильность государственного аппарата, — подчеркнул Ли Цзыго.

Текущий пакет преобразований, продолжил эксперт, рассматривается как новый этап системной модернизации Казахстана. Реформы ориентированы на создание прозрачной управленческой вертикали, улучшение инвестиционного климата и адаптацию страны к меняющимся международным реалиям.

В долгосрочной перспективе, по мнению Ли Цзыго, итоговая конфигурация политической системы окажет значительное положительное влияние не только на устойчивость Республики Казахстан, но и всего центральноазиатского региона.

Ранее европейский эксперт поделился мнением о конституционных реформах в Казахстане.