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    Стратегически важные водные каналы вернули государству в Туркестанской области

    В Сайрамском районе на постоянной основе осуществляется надзорная деятельность, направленная на защиту и возврат государственной собственности объектов стратегически важной инфраструктуры, передает Kazinform.

    Каналы
    Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

    Как сообщили в прокуратуре Туркестанской области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что на территории района 10 водных каналов общей протяжённостью 32 километра, имеющих стратегическое значение для обеспечения водой более 243 тысяч жителей, а также сельскохозяйственных угодий, не были оформлены в государственную собственность.

    Мерами прокурорского реагирования гидротехнические сооружения в Сайрамском районе возвращены в государственную собственность.

    Отсутствие указанных объектов в государственной собственности может негативно повлиять на эффективное управление ими и их содержание, а также на стабильное обеспечение населения и сельскохозяйственных угодий водой.

    В этой связи прокуратура продолжает работу в данном направлении.

    Напомним, Казахстан направил на орошение около 6 млрд кубометров воды с начала вегетационного периода.

    Минводы и ирригации РК Туркестанская область Вода Водохранилище
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор