Стратегически важные водные каналы вернули государству в Туркестанской области

В Сайрамском районе на постоянной основе осуществляется надзорная деятельность, направленная на защиту и возврат государственной собственности объектов стратегически важной инфраструктуры, передает Kazinform.

Как сообщили в прокуратуре Туркестанской области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что на территории района 10 водных каналов общей протяжённостью 32 километра, имеющих стратегическое значение для обеспечения водой более 243 тысяч жителей, а также сельскохозяйственных угодий, не были оформлены в государственную собственность.

Мерами прокурорского реагирования гидротехнические сооружения в Сайрамском районе возвращены в государственную собственность.

Отсутствие указанных объектов в государственной собственности может негативно повлиять на эффективное управление ими и их содержание, а также на стабильное обеспечение населения и сельскохозяйственных угодий водой.

В этой связи прокуратура продолжает работу в данном направлении.

Напомним, Казахстан направил на орошение около 6 млрд кубометров воды с начала вегетационного периода.