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Страны «Большой семерки» сделали заявление по ситуации по Афганистану

25 Августа 2021 09:20
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Страны «Большой семерки» сделали заявление по ситуации по Афганистану

БЕЛЬГИЯ. КАЗИНФОРМ - Во вторник под председательством Великобритании состоялся саммит стран «Большой семерки», посвященный ситуации в Афганистане, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Для участия во встрече, которая проходила в онлайн формате, были приглашены Генеральный секретарь ООН А.Гутерриш и Генеральный секретарь НАТО Й.Столтенберг.

По результатам виртуального саммита неформальный международный клуб сделал заявление.

В документе подтверждается приверженность «G7» народу Афганистана и поддержка заявления Совета Безопасности ООН от 16 августа.

«Мы выражаем нашу серьезную озабоченность ситуацией в Афганистане и призываем к спокойствию и сдержанности для обеспечения безопасности уязвимых афганских и международных граждан и предотвращения гуманитарного кризиса. Призываем к соблюдению международного гуманитарного права при любых обстоятельствах» - говорится в заявлении.

Кроме того, страны «Большой семерки» отметили, что в рамках решения гуманитарных вопросов в Афганистане, будет осуществляться сотрудничество с соседними и другими странами региона.

Большая семёрка (Group of Seven — Группа семи, G7) — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.



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#США   #Япония   #Афганистан   #Великобритания   #Европа  
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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