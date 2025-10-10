РУ
телерадиокомплекс президента РК
    01:23, 10 Октябрь 2025 | GMT +5

    Страны Центральной Азии и Россия приняли план совместных действий до 2027 года

    Президенты стран Центральной Азии и России по итогам второго саммита государств региона и РФ в Душанбе приняли план совместных действий на 2025–2027 годы и коммюнике саммита, передает агентство Kazinforn со ссылкой на ТАСС.

    Страны Центральной Азии и России приняли план совместных действий до 2027 года
    Фото: Акорда

    Выступая на саммите, Эмомали Рахмон выразил уверенность, что результаты встречи будут способствовать дальнейшему укреплению и расширению эффективного многостороннего сотрудничества в формате «Центральная Азия — Россия».

    В числе приоритетных направлений регионального взаимодействия названы продвижение торгово-экономического сотрудничества, содействие росту инвестиций, расширение гуманитарных связей и укрепление региональной безопасности.

    Рахмон также отметил, что активное участие глав государств и профильных органов свидетельствует о намерении сторон развивать диалог и укреплять стратегическое сотрудничество. Особое внимание было уделено вопросам наращивания торгово-экономических, инвестиционных и гуманитарных связей, а также совместным усилиям по обеспечению стабильности и безопасности в регионе.

    Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что итоги саммита в Душанбе откроют новую страницу в региональном сотрудничестве. 

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Политика СНГ Эмомали Рахмон
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
