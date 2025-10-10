Страны Центральной Азии и Россия приняли план совместных действий до 2027 года

Выступая на саммите, Эмомали Рахмон выразил уверенность, что результаты встречи будут способствовать дальнейшему укреплению и расширению эффективного многостороннего сотрудничества в формате «Центральная Азия — Россия».

В числе приоритетных направлений регионального взаимодействия названы продвижение торгово-экономического сотрудничества, содействие росту инвестиций, расширение гуманитарных связей и укрепление региональной безопасности.

Рахмон также отметил, что активное участие глав государств и профильных органов свидетельствует о намерении сторон развивать диалог и укреплять стратегическое сотрудничество. Особое внимание было уделено вопросам наращивания торгово-экономических, инвестиционных и гуманитарных связей, а также совместным усилиям по обеспечению стабильности и безопасности в регионе.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что итоги саммита в Душанбе откроют новую страницу в региональном сотрудничестве.