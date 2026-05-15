Страны ТРАСЕКА подписали соглашение о едином транзитном разрешении

В рамках 18-го заседания Межправительственной комиссии ТРАСЕКА состоялась церемония подписания ряда ключевых документов, направленных на развитие международного транспортного коридора Европа – Кавказ – Азия и цифровизацию транзитных процедур, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе церемонии ведущий объявил о подписании Соглашения о едином транзитном разрешении ТРАСЕКА. Документ подписали Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Украина и Узбекистан.

Также было объявлено о подписании решения о внесении изменений в технический документ «Многостороннего разрешения ТРАСЕКА». К подписанию документа приступили Армения, Грузия, Молдова, Румыния, Турция, Украина и Кыргызстан.

После официального объявления представители стран-участниц подписали соответствующие документы.

Подписание соглашения направлено на упрощение транзитных процедур между странами-участницами.

Ранее в рамках мероприятия ТРАСЕКА выбрали нового генерального секретаря Постоянного секретариата. Им стал заместитель министра транспорта Республики Узбекистан Жасурбек Чориев.

Напомним, в Астане прошло 18-е ежегодное заседание Межправительственной комиссии ТРАСЕКА, в ходе которого участники обсуждают вопросы цифровизации перевозок, развития международного транспортного коридора Европа — Кавказ — Азия и упрощения транзитных процедур.