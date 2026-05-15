ТРАСЕКА выбрали нового Генерального секретаря Постоянного секретариата
В рамках 18-го заседания Межправительственной комиссии ТРАСЕКА состоялись выборы нового Генерального секретаря Постоянного секретариата МПК, передает корреспондент агентства Kazinform.
По итогам голосования новым Генеральным секретарем Постоянного секретариата МПК ТРАСЕКА стал заместитель министра транспорта Республики Узбекистан Жасурбек Чориев.
После объявления результатов действующий руководитель организации Асет Асавбаев выступил с заключительным словом в связи с завершением своего шестилетнего мандата, отметив значимость периода работы и поблагодарив участников за сотрудничество.
— Шесть лет — это значительный период в жизни любой международной организации. Оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что это были годы активной и содержательной работы, наполненные реальными результатами развития коридора ТРАСЕКА. Эти результаты стали возможны благодаря совместной работе государств-участников, национальных комиссий и экспертов, которые на протяжении всего периода вносили вклад в развитие организации. Я глубоко признателен всем за поддержку и конструктивное взаимодействие, — заявил Асавбаев.
Он также отдельно поблагодарил представителей стран-участниц и сотрудников Постоянного секретариата, подчеркнув их роль в достижении результатов.
— Прежде всего хочу выразить признательность председателям национальных комиссий и представителям государств-участников. Именно на национальном уровне формируется основа всей нашей совместной работы, и без вашей координации и вовлеченности невозможно было бы реализовать ни один из проектов. Также хочу поблагодарить сотрудников секретариата за ежедневную кропотливую работу, которая часто остается за кадром, но является фундаментом всей деятельности организации, — отметил он.
В своем первом выступлении после избрания Жасурбек Чориев поблагодарил страны-участницы за доверие и подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества и вовлечения всех сторон в работу организации.
— Я глубоко благодарен за оказанное доверие и поддержку. Это большая ответственность, и я осознаю масштаб задач, которые стоят перед организацией. Уверен, что только при равной поддержке всех государств-участников мы сможем реализовать потенциал ТРАСЕКА и вывести сотрудничество на новый уровень. Важно, чтобы каждый участник чувствовал свою вовлеченность в общий процесс и разделял ответственность за результаты, — заявил Чориев.
Он также отметил важность расширения участия частного сектора и развития новых направлений, включая авиационную логистику.
— Сегодня крайне важно усиливать взаимодействие с бизнес-сообществом и вовлекать частный сектор в развитие коридора. Кроме того, особое внимание следует уделить авиационной логистике, поскольку она играет ключевую роль в современных цепочках поставок. Интеграция авиационного компонента позволит повысить эффективность всего транспортного коридора и усилить его конкурентоспособность, — добавил новый Генеральный секретарь.
Ранее на заседании исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для стран Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Салсия отметила важность развития транспортной связности и международного сотрудничества в сфере логистики.