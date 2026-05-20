Страны ОТГ договорились развивать «умные» и «зеленые» города
В рамках Всемирного форума городов WUF-13, проведенного под эгидой UN-Habitat в Баку, вице-министр промышленности и строительства РК Рахымжан Исакулов принял участие в подписании Меморандума о взаимопонимании в области городского и пространственного планирования и устойчивого городского развития между государствами — членами Организации тюркских государств.
Документ направлен на развитие сотрудничества в сфере градостроительства, архитектуры, жилищной политики и устойчивого развития городов.
Стороны договорились укреплять взаимодействие по направлениям цифровизации городского развития, внедрения ГИС, 3D-моделирования, цифровых двойников и технологий искусственного интеллекта, развития «зелёных» и «умных» городов, а также энергоэффективной и экологичной инфраструктуры.
Подписание Меморандума подтверждает готовность стран ОТГ к совместной реализации практических инициатив в сфере устойчивого городского развития.
