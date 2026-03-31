Страны G7 усилят меры для стабильности энергетического рынка
Страны G7 заявили, что готовы принять «любые необходимые меры» для сохранения стабильности на энергетическом рынке путем скоординированных действий, передает Kazinform со ссылкой на Euronews.
Министры энергетики и финансов стран G7 заявили, что внимательно следят за тем, как ситуация на Ближнем Востоке влияет на энергетические и сырьевые рынки, инфляцию, а также общую экономическую стабильность. Они готовы принять «любые необходимые меры» для обеспечения безопасности и стабильности энергетических рынков, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник.
— Мы готовы принять все необходимые меры в тесной координации с нашими партнерами, в том числе для сохранения стабильности и безопасности энергетического рынка. Мы признаем важность скоординированных международных действий по смягчению последствий и обеспечению макроэкономической стабильности, — говорится в заявлении.
