Страны G7 усилят меры для стабильности энергетического рынка

Министры энергетики и финансов стран G7 заявили, что внимательно следят за тем, как ситуация на Ближнем Востоке влияет на энергетические и сырьевые рынки, инфляцию, а также общую экономическую стабильность. Они готовы принять «любые необходимые меры» для обеспечения безопасности и стабильности энергетических рынков, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник.

— Мы готовы принять все необходимые меры в тесной координации с нашими партнерами, в том числе для сохранения стабильности и безопасности энергетического рынка. Мы признаем важность скоординированных международных действий по смягчению последствий и обеспечению макроэкономической стабильности, — говорится в заявлении.

