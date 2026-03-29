Иран разрешил 20 судам под флагом Пакистана пройти через Ормузский пролив
Иран дал разрешение пройти через Ормузский пролив 20 судам под пакистанским флагом. Об этом написал министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар в X, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.
— Я рад сообщить вам замечательную новость: правительство Ирана согласилось разрешить проход через Ормузский пролив еще 20 судам под пакистанским флагом. Ежедневно через пролив будут проходить два судна. Это долгожданный и конструктивный жест со стороны Ирана, заслуживающий высокой оценки. Это предвестник мира, и он будет способствовать стабилизации в регионе. Это позитивное заявление знаменует собой важный шаг к миру и укрепит наши коллективные усилия в этом направлении. Диалог, дипломатия и подобные меры по укреплению доверия — единственный путь вперед, — написал он.
18 марта сообщалось, что через Ормузский пролив за три дня прошло 15 судов.