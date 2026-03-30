    23:51, 29 Март 2026 | GMT +5

    Саудовская Аравия задействовала альтернативный маршрут поставок нефти

    У Саудовской Аравии есть альтернативный маршрут поставок нефти кроме Ормузского пролива, передает Kazinform со ссылкой на BILD.

    Саудовская Аравия задействовала альтернативный маршрут поставок нефти
    Фото: BILD

    По сообщению агентства Bloomberg, так называемый восточно-западный трубопровод («Petroline») сейчас эксплуатируется на максимальной мощности. Через гигантскую трубу, проложенную в пустыне, прокачивается около семи миллионов баррелей нефти в день.

    Государственный нефтяной концерн Aramco от комментариев по этому поводу отказался, однако еще в начале марта глава Aramco Амин Нассер объявлял, что трубопровод вскоре будет полностью загружен.

    — Значение этого трубопровода длиной около 1200 километров трудно переоценить: он перекачивает нефть с месторождений близ Персидского залива прямо в порт Янбу на Красном море. Отраслевые эксперты называют его «решающим транспортным маршрутом для обхода Ормуза», — говорится в публикации.

    Этот трубопровод был построено именно на случай такого кризиса, еще в 1981 году. В период с 2008 по 2012 год Объединенные Арабские Эмираты тоже усилили инфраструктуру и построили трубопровод Abu Dhabi Crude Oil Pipeline (ADCOP). Однако он может лишь частично компенсировать блокаду Ормузского пролива и потому не является идеальным решением, пишет издание.

    Ранее сообщалось, что Иран дал разрешение пройти через Ормузский пролив 20 судам под пакистанским флагом.

    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
